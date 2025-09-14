„Ez az ember egyszer meg fog ölni valakit” - sokkoló pillanatok egy forgalmas borsodi főúton

Sokkoló pillanatoknak lehettek tanúi a 26-os főúton azok, akik péntek este arra közlekedtek. Három gyermeke aludt hátul az autóban annak a sofőrnek, akit nem sok választott el egy frontális balesettől, mindez egy felelőtlen sofőr által, aki olyat tett, ami sokakat felháborított.

Frontális balesetet okozhatott volna a sofőr, ha a többi érintett nem reagál időben.

Csak egy hajszálon múlt a frontális baleset

„Az előző posztom, ahol tegnap majdnem frontális baleset történt, törlésre került, mert az ilyen *****-t védelmezni kell.

Akik aláírták, kérek, keressetek meg, ha veletek is ezt tette. Ma feljelentést teszek ez ügyben, és az írásukat csatolni fogom, hogy ne legyek egyedül!

Ha adtok rá engedélyt, meg kell állítani, mert egyszer meg fog ölni valakit, és veszélyezteti mások biztonságát.

Tegnap este az Múcsony végétől a Kazincbarcika 260-as körforgóig tartó szakaszon történt az eset. Az Audi autónkkal haladtunk, amikor a Skoda Fabia sofőrje elénk vágott és előzni próbált, miközben szemből egy BMW is jött. A férjemnek és a BMW-snek is hirtelen fékeznie kellett, különben frontális karambol történt volna. Három gyerek ült a hátsó ülésen, aludtak.

A sofőr ezt követően sem lassított, 130–140 km/h-val nyomta tovább az elkerülőn Miskolc irányába, mi pedig rövid ideig követtük, hátha utolérjük, de ő csak gyorsított. Szerencsére végül baleset nem történt, de az egész nagyon veszélyes volt.

Akármilyen helyzet volt nála, az ilyesmi soha nem elfogadható, és nem veszélyeztethetjük mások életét.”

- tette közzé a közösségi oldalon a dühös sofőr.

Találgatnak, kiről is lehet szó

Ha azon az úton vezetsz vagy a családból bárki arra vezet Múcsony-Miskolc között (elkerülőn ) legyetek óvatosak mert biztos a környéken lakik és nem ez az első alkalom olvastam a másik posztomnál mást is veszélyeztetett !

- figyelmeztette a posztolót egy kommentelő.

Többször láttuk Edelénybe, 4 gyermekunkkel mentünk át a zebrán 2 babakocsival és csak a jó isten tolt minket előre mert kB 80km/h tempóval közelítette a zebrat és esze ágában sem volt lassítani vagy megalni. Úgyhogy Meg jegyeztem a rendszamot. És rendszeresen látom Edelényben. Őrülten vezet.

- számolt be róla egy másik hozzászóló.



