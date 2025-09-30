szeptember 30., kedd

Ez már hihetetlen!

46 perce

Előzés, villogás, kőzápor: különös jelenet a széphalmi úton!

Címkék#Ford Transit#Széphalom#kőzápor

Egy Ford Transit sofőrje nemcsak a sebességgel, de a türelemmel is játszott a széphalmi úton. A manőverei után több autós is bosszankodhatott – nem alaptalanul.

Előzés, villogás, kőzápor: különös jelenet a széphalmi úton!

A 37-es főúton történt az incidens

Forrás: FB

Fotó: FB

Egy figyelmetlen és kapkodó vezető miatt alakult ki veszélyes helyzet a széphalmi hídnál, ahol lámpás irányítás szabályozza a forgalmat. Egy Ford Transit sofőrje először sietősen, nagy tempóval közlekedett, majd ott, ahol végre biztonságosabban lehetett volna haladni, mintha megfeledkezett volna a gázpedálról - posztolta egy Facebook csoport tagja.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kőzápor mindenkire

A történet itt azonban nem ért véget: az előzés után a mögötte haladó autósokra is zúdult némi kő, amit a felfröccsenő murva szórt szét. A helyzet annyira bosszantó volt, hogy a villogás sem maradt el – abban a reményben, hogy a sofőr legalább annyit észrevesz: mások értékére is vigyázni kellene az utakon.

A közlekedésben ugyanis nemcsak a saját járművünk számít, hanem az is, hogy hogyan hatunk másokra – akár egy apró figyelmetlenséggel is.

 

