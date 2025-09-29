24 perce
Itt nemcsak gólok születtek, hanem barátságok is - képek, videó
Nemcsak sport, hanem közösségi élmény is színesítette a hétfőt. Újra megrendezték a Baráthegyi focikupát a Baráthegyi Majorságban.
Ilyen volt a Baráthegyi Focikupa
Fotó: Vajda János
Szeptember 29-én rendezték meg immár második alkalommal a Baráthegyi Focikupát a Baráthegyi Majorságban délelőtt fél 10-től. Ezen az eseményen a főszerep nemcsak a sporté volt, hanem a közösségépítésé és az üzeneté: „A sport mindenkié!”
Focikupa és összetartozás
Ez egy alulról jövő foci kezdeményezés, ahol speciális szükségletű csapatok játszanak együtt.
A Grassroots mozgalom lényege, hogy a sport, illetve a foci mindenkié. Ez azt jelenti, hogy bárki pályára léphet attól függetlenül, hogy milyen hátránnyal, milyen helyzetből és honnan érkezett.
Két és fél éve tartok edzéseket a srácoknak itt a Majorságban, ez a mi focipályánk. Minden héten jövök hozzájuk, többször játszottunk már idegenben is és reméljük, hogy a jövőben egyre több ilyen lesz, hiszen ez hatalmas lehetőség nekik
– mondta Lengyel Laura, a Baráthegyi Sport Egyesület alapítója és a csapat edzője.
Bízom benne, hogy egyre gyakrabban fogunk rendezni ilyen eseményeket és hogy egyre nagyobb nyitottság lesz erre
– tette hozzá.
Focikupa a Baráthegyi MajorságbanFotók: Vajda János
Jakubinyi Lászlótó, a miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke elmondta:
Szeretnénk azt, hogy ha iskolai közösségek, munkahelyi közösségek, akár érzékenyítő programok keretében közös, barátságos focimeccsekre járnának hozzánk
„Mit jelent neked a foci?”
Balogh Richárd, az egyik csapattag motiváltan mesélt élményeiről:
Nagyon jól érzem magam itt a többiekkel, a csapattal. Nekem igazából a legnagyobb ajándék, hogy itt lehetek, hogy minden héten van edzés, hogy ezzel foglalkozunk. Szívem legnagyobb öröme az, hogy befogadtak.
Szintet lépett a magyar VÉDA, új dologért büntetnek a kamerák – ezt sok autós be fogja nézni
Terrorcselekménnyel fenyegettek Borsodban, borzasztó hívást kapott a rendőrség
Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban
boon.hu video
- Tóth-Szántai József: Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat (fotók + videók)
- Ez a miskolci családi program gyerekekkel minden várakozást felülmúl – ne maradj le a Fazola Napról 2025-ben!
- Itthon továbbra sem megy – a szokásos eredmény született - fotókkal!
- Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)
- Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)