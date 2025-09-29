szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+19
+8
boon.hu video

24 perce

Itt nemcsak gólok születtek, hanem barátságok is - képek, videó

Címkék#munkahelyi#boon video#baráthegyi majorság#sport

Nemcsak sport, hanem közösségi élmény is színesítette a hétfőt. Újra megrendezték a Baráthegyi focikupát a Baráthegyi Majorságban.

Boon.hu
Ilyen volt a Baráthegyi Focikupa

Fotó: Vajda János

Szeptember 29-én rendezték meg immár második alkalommal a Baráthegyi Focikupát a Baráthegyi Majorságban délelőtt fél 10-től. Ezen az eseményen a főszerep nemcsak a sporté volt, hanem a közösségépítésé és az üzeneté: „A sport mindenkié!”

Fotó: Vajda János

Focikupa és összetartozás

Ez egy alulról jövő foci kezdeményezés, ahol speciális szükségletű csapatok játszanak együtt.

A Grassroots mozgalom lényege, hogy a sport, illetve a foci mindenkié. Ez azt jelenti, hogy bárki pályára léphet attól függetlenül, hogy milyen hátránnyal, milyen helyzetből és honnan érkezett.

Két és fél éve tartok edzéseket a srácoknak itt a Majorságban, ez a mi focipályánk. Minden héten jövök hozzájuk, többször játszottunk már idegenben is és reméljük, hogy a jövőben egyre több ilyen lesz, hiszen ez hatalmas lehetőség nekik

 – mondta Lengyel Laura, a Baráthegyi Sport Egyesület alapítója és a csapat edzője.

Bízom benne, hogy egyre gyakrabban fogunk rendezni ilyen eseményeket és hogy egyre nagyobb nyitottság lesz erre

 – tette hozzá. 

Focikupa a Baráthegyi Majorságban

Fotók: Vajda János

Jakubinyi Lászlótó, a miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke elmondta:

Szeretnénk azt, hogy ha iskolai közösségek, munkahelyi közösségek, akár érzékenyítő programok keretében közös, barátságos focimeccsekre járnának hozzánk

„Mit jelent neked a foci?”

Balogh Richárd, az egyik csapattag motiváltan mesélt élményeiről:

Nagyon jól érzem magam itt a többiekkel, a csapattal. Nekem igazából a legnagyobb ajándék, hogy itt lehetek, hogy minden héten van edzés, hogy ezzel foglalkozunk. Szívem legnagyobb öröme az, hogy befogadtak.

 

boon.hu video

