Itt nemcsak gólok születtek, hanem barátságok is - képek, videó

Focikupa és összetartozás

Ez egy alulról jövő foci kezdeményezés, ahol speciális szükségletű csapatok játszanak együtt.

A Grassroots mozgalom lényege, hogy a sport, illetve a foci mindenkié. Ez azt jelenti, hogy bárki pályára léphet attól függetlenül, hogy milyen hátránnyal, milyen helyzetből és honnan érkezett.

Két és fél éve tartok edzéseket a srácoknak itt a Majorságban, ez a mi focipályánk. Minden héten jövök hozzájuk, többször játszottunk már idegenben is és reméljük, hogy a jövőben egyre több ilyen lesz, hiszen ez hatalmas lehetőség nekik

– mondta Lengyel Laura, a Baráthegyi Sport Egyesület alapítója és a csapat edzője.

Bízom benne, hogy egyre gyakrabban fogunk rendezni ilyen eseményeket és hogy egyre nagyobb nyitottság lesz erre

– tette hozzá.