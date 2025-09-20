szeptember 20., szombat

Fejlesztés

3 órája

Megújult az útpadka Felsőzsolca több utcájában

Címkék#felsőzsolca#fejlesztés#útpadka

A városban újabb útszakaszok újultak meg. Felsőzsolca város önkormányzata ugyanis padkarendezési munkálatokat végzett a Kossuth utca Kazinczy Ferenc utca és Zöldfa utca közé eső szakaszán.

Boon.hu
Fotó: Kovács Dávid

Felsőzsolca városban a munkavégzés forgalomkorlátozás mellett zajlott, mely során zúzott követ raktak le.

Felsőzsolca
Fotó: Kovács Dávid

 A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ vállalkozási szerződése keretében mintegy 400 méternyi útpadka újult meg a városban, javítva ezzel a közlekedés biztonságát és a lakosság életminőségét. Az újabb jelentős beruházás tovább erősíti a város infrastruktúráját is.

Mintegy 400 méteren újult meg a Kossuth utca Kazinczy Ferenc utca és Zöldfa utca közé eső szakaszának útpadkája 

– mondta Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ igazgatója.

Felsőzsolca útjainak megújulása biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést tesz lehetővé

„A munkálatok célja, hogy a kijelölt útszakasz biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedők számára, ugyanis az érintett útszakaszon a forgalom egyre nagyobb terhelést jelent, ami a padka állapotát is jelentősen rontotta” – tette hozzá az igazgató.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egyre korszerűbb közlekedési infrastruktúra segíti az itt élőket

A kivitelezés az előírt műszaki paraméterek betartása mellett valósult meg, így a felújítás hosszú távon biztosítja az út teherbírását és a közlekedés biztonságát egyaránt. A beruházás jól illeszkedik a város folyamatos út- és közterület-fejlesztési programjába, amelynek célja a felsőzsolcai közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és a lakosság mindennapi életének megkönnyítése.

 

