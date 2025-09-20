3 órája
Megújult az útpadka Felsőzsolca több utcájában
A városban újabb útszakaszok újultak meg. Felsőzsolca város önkormányzata ugyanis padkarendezési munkálatokat végzett a Kossuth utca Kazinczy Ferenc utca és Zöldfa utca közé eső szakaszán.
Felsőzsolca útpadkái megújulnak
Fotó: Kovács Dávid
Felsőzsolca városban a munkavégzés forgalomkorlátozás mellett zajlott, mely során zúzott követ raktak le.
A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ vállalkozási szerződése keretében mintegy 400 méternyi útpadka újult meg a városban, javítva ezzel a közlekedés biztonságát és a lakosság életminőségét. Az újabb jelentős beruházás tovább erősíti a város infrastruktúráját is.
Mintegy 400 méteren újult meg a Kossuth utca Kazinczy Ferenc utca és Zöldfa utca közé eső szakaszának útpadkája
– mondta Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ igazgatója.
A Felsőzsolca védője három gólt szerzett - de milyen gólokat! - videó
Felsőzsolca útjainak megújulása biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést tesz lehetővé
„A munkálatok célja, hogy a kijelölt útszakasz biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedők számára, ugyanis az érintett útszakaszon a forgalom egyre nagyobb terhelést jelent, ami a padka állapotát is jelentősen rontotta” – tette hozzá az igazgató.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Egyre korszerűbb közlekedési infrastruktúra segíti az itt élőket
A kivitelezés az előírt műszaki paraméterek betartása mellett valósult meg, így a felújítás hosszú távon biztosítja az út teherbírását és a közlekedés biztonságát egyaránt. A beruházás jól illeszkedik a város folyamatos út- és közterület-fejlesztési programjába, amelynek célja a felsőzsolcai közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és a lakosság mindennapi életének megkönnyítése.
„Gesztelyen minden a családok körül forog” - százötvenmilliós fejlesztést adtak át