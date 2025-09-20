Megújult az útpadka Felsőzsolca több utcájában

Felsőzsolca útjainak megújulása biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést tesz lehetővé

„A munkálatok célja, hogy a kijelölt útszakasz biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedők számára, ugyanis az érintett útszakaszon a forgalom egyre nagyobb terhelést jelent, ami a padka állapotát is jelentősen rontotta” – tette hozzá az igazgató.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egyre korszerűbb közlekedési infrastruktúra segíti az itt élőket

A kivitelezés az előírt műszaki paraméterek betartása mellett valósult meg, így a felújítás hosszú távon biztosítja az út teherbírását és a közlekedés biztonságát egyaránt. A beruházás jól illeszkedik a város folyamatos út- és közterület-fejlesztési programjába, amelynek célja a felsőzsolcai közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és a lakosság mindennapi életének megkönnyítése.