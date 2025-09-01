szeptember 1., hétfő

Ünnep

42 perce

Egy zempléni település harangját hallhatta ma az egész ország

Címkék#hagyomány#Bánné Gál Boglárka#harangszó#Felsőregmec

A Kossuth Rádió minden délben harangszóval köszönti hallgatóit. Szeptember elsején, délben az egész ország hallhatta Felsőregmec templomának harangját.

Egy zempléni település harangját hallhatta ma az egész ország

A Zemplénből szólt a harang

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Fotó: Oliver Huitson

Bánné Gál Boglárka közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a különleges alkalomra. A zempléni kistelepülés, Felsőregmec templomának hangja egyetlen pillanatra összekapcsolta az országot.

Felsőregmec temploma.
Felsőregmec temploma: innen szólt a déli harangszó szeptember 1-jén
Fotó: Thaler Tamás / Forrás: Wikipedia

Felsőregmec határ menti kistelepülés

Felsőregmec Mikóháza szomszédságában, a szlovák határ közelében található, mindössze alig több mint háromszáz lakossal. A falu már az 1200-as években is létezett, temploma is ebből a korszakból származik. A kis település nagy múltú hagyományokat őriz, közössége összetartó, környezete pedig meseszép.

Miért szól délben a harang?

A déli harangszó a minden nap, déli 12 órakor megszólaló harangozás. A magyar és nyugati hagyomány szerint a déli harangszó az 1456. július 22-én kivívott nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a középkori keresztény Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János megvédte a muszlimok támadásától. III. Kallixtusz és VI. Sándor pápai rendeletei voltak – az alapvetően a kereszténység védelmére felszólító – déli harangozás elrendelői. III. Kallixtusz egyik bullájában még a nándorfehérvári győzelem előtt, VI. Sándor pedig jóval később, Kallixtusz bullája alapján kiadott szentszéki rendeletében írta elő a déli harangozást.

 

