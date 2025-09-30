szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Levideózták

1 órája

Másodpercek alatt „besötétedett” a borsodi városban, rémisztő, mi jelent meg az égen – fotó

Címkék#időjárás#Tiszaújváros#felhő

Kedd délután tették közzé a felvételeket az égi jelenségről.

Másodpercek alatt „besötétedett” a borsodi városban, rémisztő, mi jelent meg az égen – fotó

Forrás: FelhőNézők/Facebook

Érdekes fotót és videót osztottak meg a közösségi médiában, amelyek Tiszaújvárosban készültek. Ezeket a FelhőNézők nevű Facebook csoportban posztolták.

Forrás: FelhőNézők/Facebook

Olvasónk jelentése szerint a környéken másodpercek alatt drasztikus változás állt be a fényviszonyokban, nagyon hirtelen lett érezhetően sötétebb a felhők miatt.

A jelenség különleges látványt nyújt. Minél magasabbra emeli a kamerát a felvétel készítője, annál jobban látszódnak a felhők, amik szinte beterítik a települést. A távolban lévő színekkel együtt egyszerre nyújt kellemes és ijesztő hangulatot ez a természeti jelenség.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ősz beköszönte más érdekességet is hozott magával:

Máshol pedig más jelenség tette különlegessé az eget

Szivárvány az M30-asról fotózva:

Forrás: Olvasónk
Forrás: Olvasónk

Naplemente az M3-asról:

Forrás: Olvasónk

Te is szoktál hasonló felvételeket készíteni?

Tovább böngészhet portálunk hírei között:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu