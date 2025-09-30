1 órája
Másodpercek alatt „besötétedett” a borsodi városban, rémisztő, mi jelent meg az égen – fotó
Kedd délután tették közzé a felvételeket az égi jelenségről.
Forrás: FelhőNézők/Facebook
Érdekes fotót és videót osztottak meg a közösségi médiában, amelyek Tiszaújvárosban készültek. Ezeket a FelhőNézők nevű Facebook csoportban posztolták.
Olvasónk jelentése szerint a környéken másodpercek alatt drasztikus változás állt be a fényviszonyokban, nagyon hirtelen lett érezhetően sötétebb a felhők miatt.
A jelenség különleges látványt nyújt. Minél magasabbra emeli a kamerát a felvétel készítője, annál jobban látszódnak a felhők, amik szinte beterítik a települést. A távolban lévő színekkel együtt egyszerre nyújt kellemes és ijesztő hangulatot ez a természeti jelenség.
