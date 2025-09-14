Először azt hitte, csak beképzeli a dolgot - olyat tettek a borsodi lánnyal a sötétben, amitől napok múlva se tért magához

Gyanútlanul indult haza szerdán este egy fiatal lány Tiszaújvárosban, amikor olyan történt vele, amitől nehezen tért magához. Először azt hitte, csak beképzelte, de egy rémálom bontakozott ki az éjjeli órában. Egy fekete autó követte, miközben hazafelé tartott.

Nem hitte el a tiszaújvárosi lány, hogy mi történik vele. Követni kezdte egy fekete autó a sötétben. (illusztráció)

Fotó: MW

Azt hitte, csak képzeli: egy fekete autó próbálta követni hazáig

„Sziasztok!

Akkor leírom az én sztorimat…

Szerdán este elmúlt kicsivel éjfél mivel délutános műszakból jöttem haza este, leszálltam a buszról elindultam haza.

A sarki húsbolnál már észre vettem hogy egy fekete autó igen furcsán azaz lassan megy és a benne ülő “férfi” igen nézeget. Na én már akkor megijedtem elbújtam az újságos bódé mögött..ááá mondom biztos haza megy.Hát nemigen pár másodpercre rá fordult is vissza gyorsan átszaladtam és szépen nyugodtan mentem tovább a coop-nal át a téren de igen amint mentem volna át a zebrán a térnek a túlsó oldalán AZ az autó megint ott jött el és megint és megint és megint. Na ekkor én már a pániktól sírva hívtam anyukámat mert már tudtam hogy Ő engem követ szinte keres csak körbe körbe ment az autóval….Szépen megnyugodtam, próbáltam magam nyugtatni meg anyukám is engem aztán meg azt is mondogattam magamnak hogy ezt csak be képzelem, hogy a fáradtság biztos…erre elcsendesedett a helyzet már egy darabig nem jött arra (5perc kb) mire ki indultam rávettem magam hogy jó már biztos elment erre megint megjelent.. olyan gyorsan elkezdtem futni és szaladtam az egyik ház mögé hogy elbújjak hogy az lehetetlen akkor már muszáj volt hogy anya is elém jöjjön. Épségben haza jutottam 30percbe telt egy laza 10perces út.

Tehát az hogy ilyen van éjfélkor az utcán!!!!!!TISZAÚJVÁROSBAN!!!!!

Amit átéltem akkor senkinek de tényleg senkinek nem kívánom, az a pánik az a félelem….

Egy fekete kombi autó volt az hogy milyen nem láttam én hamarabb nézem a rendszámot szóval az megvan..

Egy fehér bőrű “EMBER” ült benne és telibe kopasz volt se haj se szakáll semmi…

Odafigyeljen mindenki az utcán mert ez egyáltalán nem vicces…

Köszönöm hogy elolvastad!!! ”