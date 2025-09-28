Emléktáblát avatnak Fecske Csaba emlékére

Fecske Csaba szülőfalujában helyeznek el emléktáblát október 3-án, pénteken délután 2 órai kezdettel Szögligeten. Fecske Csaba költő, író az év februárjában, 77 éves korában hunyt el. Az ünnepséget – amelyet a Szabadság téren tartanak – Üveges Attila, Szögliget polgármestere nyitja meg.

Fecske Csaba februárban hunyt el Fotó: Fotó: Vass Tibor

Beszédet mond Serfőző Simon Kossuth-díjas költő, író, drámaíró és Filip-Kégl Ildikó író, költő, kritikus, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportjának titkára. Az ünnepségen közreműködik az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és a szögligeti óvoda növendékei, valamint a Szögligeti Hagyományőrző Pávakör. Fecske Csaba ezer szállal kötődött szülőfalujához, Szögliget díszpolgára is volt. Élete nagy részében pedig Miskolcon élt. Az Észak-Magyarország lappal évtizedes múltra tekintett vissza a kapcsolata, sok-sok verse jelent meg a lapban, és éveken át szerzője is volt.

A József Attila-díjjal is elismert költővel készült utolsó beszélgetésünket a boon.hu-n februárban olvashatták. Az interjú alatt beszélt arról a különleges kapocsról is, ami az Észak-Magyarország napilaphoz köti: