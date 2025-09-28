szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

10°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

35 perce

Emléktáblát avatnak Fecske Csaba emlékére

Címkék#Szögliget#Fecske Csaba költő#Fecske Csaba

Fecske Csaba szülőfalujában helyeznek el emléktáblát október 3-án, pénteken délután 2 órai kezdettel Szögligeten. Fecske Csaba költő, író az év februárjában, 77 éves korában hunyt el.  Az ünnepséget – amelyet a Szabadság téren tartanak – Üveges Attila, Szögliget polgármestere nyitja meg.

fecske csaba
Fecske Csaba februárban hunyt el Fotó: Fotó: Vass Tibor

Beszédet mond Serfőző Simon Kossuth-díjas költő, író, drámaíró és Filip-Kégl Ildikó író, költő, kritikus, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportjának titkára. Az ünnepségen közreműködik az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és a szögligeti óvoda növendékei, valamint a Szögligeti Hagyományőrző Pávakör. Fecske Csaba ezer szállal kötődött szülőfalujához, Szögliget díszpolgára is volt. Élete nagy részében pedig Miskolcon élt. Az Észak-Magyarország lappal évtizedes múltra tekintett vissza a kapcsolata, sok-sok verse jelent meg a lapban, és éveken át szerzője is volt. 

A József Attila-díjjal is elismert költővel készült utolsó beszélgetésünket a boon.hu-n februárban olvashatták. Az interjú alatt beszélt arról a különleges kapocsról is, ami az Észak-Magyarország napilaphoz köti:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu