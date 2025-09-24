Tizennyolcadszor is Fazola Napok Ómassán

Az idén is lesz Fazola Napok Ómassán a Massa Múzeum szabadtéri területén. A rendezvény október 4-én délelőtt 10 órakor kezdődik. Gazdag program várja majd a vendégeket. Zenés kirándulással indul a nap: 9:30-kor Miskolcról, a Dorottya utcai végállomásról LÁEV kisvonat indul a Massa Múzeumig. Ezt követően további zenés műsorral vár mindenkit a Perecesi Bányász Fúvószenekar a Fazola-kohónál a megnyitóig. A 10 órai megnyitót tiszteletbeli kohászavató követi, majd következik a nagyon népszerű látványcsapolás a Fazola-kohónál az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány szervezésében.

Fazola napok lesznek a hétvégén Fotó: Boon

A délutáni programok is sokfélék, csak néhány közülük: lesz egy kultúrtörténeti interaktív előadás és rendhagyó divatbemutató bányász, kohász hagyományaink felelevenítésével, valamint ékszerkészítésben jeleskedhetnek kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalok a Massa Múzeum szabadtéri területén.

