Ez a miskolci családi program gyerekekkel minden várakozást felülmúl – ne maradj le a Fazola Napról 2025-ben!

A Fazola Nap 2025 szeptemberben ismét izgalmas és látványos programokkal várja a látogatókat a Massa Múzeumban, Miskolcon. Az egész napos esemény során a látogatók részt vehetnek a különleges Zenés Fazola vonat utazáson, megcsodálhatják a kohászati bemutatókat, bekapcsolódhatnak múzeumpedagógiai foglalkozásokba, és élvezhetik a családi programokat. A rendezvény minden korosztály számára kínál tartalmas, szórakoztató és ismeretterjesztő élményeket.

A Fazola nap fő attrakciója a látványcsapolás Fotó: Vajda János

A különleges hangulatú Zenés Fazola vonat 9:30-kor indul Miskolcról, a Dorottya utcai végállomásról. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) zenés kisvonatával a látogatók a Massa Múzeumhoz utazhatnak, miközben a Perecesi Bányász Fúvószenekar gondoskodik a jó hangulatról.

Kohászati bemutató és tiszteletbeli kohászavatás a Fazola napon

10:00–11:00 között a Fazola-kohónál kerül sor a látványos kohászati bemutatóra, ahol a látogatók megismerhetik az acélöntés hagyományos formáit. A tiszteletbeli kohászavatás is ekkor történik, mely különleges élményt nyújt azoknak, akik érdeklődnek az ipartörténet iránt.