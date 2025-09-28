1 órája
Ez a miskolci családi program gyerekekkel minden várakozást felülmúl – ne maradj le a Fazola Napról 2025-ben!
A Massa Múzeum programjai idén szeptemberben is különleges élményeket kínálnak minden korosztály számára. A családok, iskolás csoportok és érdeklődők egyaránt megtalálják a számukra izgalmas elemeket az egész napos rendezvény során. A Fazola Nap 2025 ismét különleges programokkal várja a látogatókat a miskolci Massa Múzeumban, ahol a múlt ipari öröksége találkozik a családi szórakozással.
A Fazola Nap 2025 szeptemberben ismét izgalmas és látványos programokkal várja a látogatókat a Massa Múzeumban, Miskolcon. Az egész napos esemény során a látogatók részt vehetnek a különleges Zenés Fazola vonat utazáson, megcsodálhatják a kohászati bemutatókat, bekapcsolódhatnak múzeumpedagógiai foglalkozásokba, és élvezhetik a családi programokat. A rendezvény minden korosztály számára kínál tartalmas, szórakoztató és ismeretterjesztő élményeket.
A különleges hangulatú Zenés Fazola vonat 9:30-kor indul Miskolcról, a Dorottya utcai végállomásról. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) zenés kisvonatával a látogatók a Massa Múzeumhoz utazhatnak, miközben a Perecesi Bányász Fúvószenekar gondoskodik a jó hangulatról.
Kohászati bemutató és tiszteletbeli kohászavatás a Fazola napon
10:00–11:00 között a Fazola-kohónál kerül sor a látványos kohászati bemutatóra, ahol a látogatók megismerhetik az acélöntés hagyományos formáit. A tiszteletbeli kohászavatás is ekkor történik, mely különleges élményt nyújt azoknak, akik érdeklődnek az ipartörténet iránt.
Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó
Divat a múzeumban – egy különleges élmény
A „Múzeum és divat” program keretében egy rendhagyó divatbemutató és kultúrtörténeti előadás mutatja be, milyen volt a divat a múzeumban, különösen a bányász és kohász hagyományok tükrében. A múzeumpedagógiai foglalkozások során a látogatók ékszereket készíthetnek, míg a „Emelem kalapom…” gombás kiállítás játékos ismeretterjesztéssel várja a gyerekeket.
Kovácsmesterség bemutató és kézműves foglalkozások
A kovácsmesterség bemutató részeként életre kel a nagykalapács: a látogatók megismerhetik a gépi és kézi kovácsolás technikáit, sőt akár ki is próbálhatják magukat, hiszen „Legyél te is kovácsinas!” címmel kis szeg kovácsolása is szerepel a programban.
Nagy robbanások a Szinva teraszon! Mutatjuk, mi okozta őket - fotók!
Tudományos és földtudományi játszóház
A tudományos játszóház gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt élményt nyújt. A Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kara tűztornádót, zenélő csöveket, mikroszkópos bemutatót és sok egyéb tudományos eszközt mutat be. A Földtudományi játszóházban a Bükk 3D puzzle, ásványbemutatók és hidrogeológiai játékok is helyet kapnak.
Természetismereti programok és családi élmények
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Erdei Iskolája és a Szeleta Park természetismereti foglalkozásokat kínál, ahol az erdei élővilágot játékos formában ismerhetik meg a gyerekek. Emellett az ipartörténeti programok Miskolcon keretében az érdeklődők megismerhetik, hogyan készült a diósgyőri sín, valamint részt vehetnek tematikus tárlatvezetéseken is.
Kézművesség és közösségi élmények
A programot színesítik a Miskolci SZC Kós Károly Technikum kézműves foglalkozásai, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Mérnöki Kamara interaktív programja, valamint a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület kézműves vására. A „Kamára fel!” szekcióban pedig kipróbálható a KAMA csapatjáték, amely kifejezetten a Massa Múzeum szabadtéri területére szabott program.
Hozzáférhető Múzeum – befogadó élmény mindenkinek
A program keretében a Szimbiózis Alapítvány sérült fiataljai is vendégként érkeznek, így a Hozzáférhető Múzeum elve érvényesül: a program mindenki számára nyitott és befogadó.
A Fazola Nap 2025 remek lehetőség arra, hogy igazán tartalmas legyen és élményekkel teljen el egy családi nap Miskolcon. Ha miskolci programok gyerekekkel érdekelnek, a Fazola Nap 2025 remek választás, ahol a család minden tagja izgalmas és szórakoztató élményekben részesülhet.
Egy kis ízelítő:
Ritka gombakincs térségünkben: korall formájú gomba, amelyet Ausztrália is megirigyelne!
boon.hu video
- Itthon továbbra sem megy – a szokásos eredmény született - fotókkal!
- Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)
- Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)
- Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó
- Izgalmas programokkal nyitott a Kutatók Éjszakája - fotókkal, videóval!