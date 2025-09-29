30 perce
Hihetetlen! Ezen a borsodi településen már fagypont alá csökkent a hőmérséklet!
Mindenki didergett szeptember utolsó reggelén, de ami egy borsodi településen történt, valóban nem mindennapi. Fagypont alá csökkent a hőmérséklet szeptember 29-én.
Hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot, sőt...A borsodi Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet.
Fagypont alá csökkent, de mennyivel?
Ezzel a -0,4 Celsius fokos értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet. Hogy hol dideregtek még? Alábbi cikkünkből megtudhatja.
Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban
