Nem mindennapi

30 perce

Hihetetlen! Ezen a borsodi településen már fagypont alá csökkent a hőmérséklet!

Mindenki didergett szeptember utolsó reggelén, de ami egy borsodi településen történt, valóban nem mindennapi. Fagypont alá csökkent a hőmérséklet szeptember 29-én.

Boon.hu

Hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot, sőt...A borsodi Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet.

fagypont alá csökkent a hőmérséklet szeptemberben.
Lénárddarócon bizony fagypont alá csökkent a hőmérséklet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Fagypont alá csökkent, de mennyivel?

Ezzel a -0,4 Celsius fokos értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet. Hogy hol dideregtek még? Alábbi cikkünkből megtudhatja.

A hűvös reggel tragédiába fordult

Ózdon nem jól kezdődött a nap. Eddig tisztázatlan okokból elgázolt egy autó két gyalogost, akiket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. További részletek a boon.hu-n.

Gyászol a mezőkövesdi klub

Szomorú hírt közölt a Mezőkövesdi KC kézilabdacsapata: életét vesztette az egyesület egyik fiatal szurkolója. A klub megrendülten búcsúzott a lelkes drukkerüktől, aki rendszeresen támogatta kedvenc csapatát a csarnokban és a stadionban egyaránt, hiszen a kézilabda mellett a labdarúgó mérkőzéseken is szurkolt.

Az OTP-be készül Miskolcon? Figyeljen!

Felújítják az Uitz Béla utcai OTP bankfiókot Miskolcon. A bank igyekszik a megszokott szolgáltatásokat biztosítani a felújítás idején is. Hogy hogyan? Olvassa el ebben a cikkben.

