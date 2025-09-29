Hihetetlen! Ezen a borsodi településen már fagypont alá csökkent a hőmérséklet!

Hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot, sőt...A borsodi Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet.

Lénárddarócon bizony fagypont alá csökkent a hőmérséklet

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Fagypont alá csökkent, de mennyivel?

Ezzel a -0,4 Celsius fokos értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet. Hogy hol dideregtek még? Alábbi cikkünkből megtudhatja.