Zenével nyitottak tanévet a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban - képek

A korábbi évekhez hasonlóan, most is a zene kapta a főszerepet a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanévnyitó ünnepségén, augusztus 31-én, vasárnap, 16 órától. Az esemény lehetőséget kínált az új oktatók számára, hogy bemutatkozhassanak, ugyan is az éven egy könnyűzenei képzés is indul az intézményben. A diákok pedig, hogy ízelítőt kaphattak az elkövetkezendő évek varázsából.

Tanévnyitót tartottak a Zenepalotában

Forrás: MW