szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

1 órája

Zenével nyitottak tanévet a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban - képek

Címkék#ünnepség#Bartók Béla Zene-és Táncművészeti Szakgimnázium#főszerep#intézmény#régió

A régiek és az újak is bemutatták tudásukat a Zenepalotában. Hagyományokhoz hű tanévnyitó ünnepséget tartottak vasárnap

Boon.hu

A korábbi évekhez hasonlóan, most is a zene kapta a főszerepet a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanévnyitó ünnepségén, augusztus 31-én, vasárnap, 16 órától. Az esemény lehetőséget kínált az új oktatók számára, hogy bemutatkozhassanak, ugyan is az éven egy könnyűzenei képzés is indul az intézményben. A diákok pedig, hogy ízelítőt kaphattak az elkövetkezendő évek varázsából.

Lezajlott a tanévnyitó.
Tanévnyitót tartottak a Zenepalotában
Forrás: MW

Tanévnyitó a Bartók szakgimnáziumban

Fotók: Vajda János

Az évnyitó ünnepség lezajlott, ezt lehet tudni még az iskoláról

Az iskola története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza.

 Az itt végzett diákok valamennyi felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább, az itt megszerzett tudásukkal a birtokukban. Az iskola kezdetektől fogva meghatározó szerepet tölt be a város és a régió kulturális életében, fontos utánpótlását adva mind a velünk egy épületben működő felsőoktatási intézménynek, mind a városban működő zenei együtteseknek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu