Zenével nyitottak tanévet a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban - képek
A régiek és az újak is bemutatták tudásukat a Zenepalotában. Hagyományokhoz hű tanévnyitó ünnepséget tartottak vasárnap
A korábbi évekhez hasonlóan, most is a zene kapta a főszerepet a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanévnyitó ünnepségén, augusztus 31-én, vasárnap, 16 órától. Az esemény lehetőséget kínált az új oktatók számára, hogy bemutatkozhassanak, ugyan is az éven egy könnyűzenei képzés is indul az intézményben. A diákok pedig, hogy ízelítőt kaphattak az elkövetkezendő évek varázsából.
Tanévnyitó a Bartók szakgimnáziumbanFotók: Vajda János
Az évnyitó ünnepség lezajlott, ezt lehet tudni még az iskoláról
Az iskola története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza.
Az itt végzett diákok valamennyi felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább, az itt megszerzett tudásukkal a birtokukban. Az iskola kezdetektől fogva meghatározó szerepet tölt be a város és a régió kulturális életében, fontos utánpótlását adva mind a velünk egy épületben működő felsőoktatási intézménynek, mind a városban működő zenei együtteseknek.