Újabb borsodi éttermek bukkantak fel a legsikeresebbek között

Új belépők a Pisztrángos és a Dereszla

Azóta újabb borsodi éttermek osztották meg örömüket azzal kapcsolatban, hogy a rangos listára kerültek.

Vendéglő a Pisztrángoshoz

Amikor a pisztrángtelepen, az Erdei Halsütödében, gasztronómiai játszadozásaimat kinőttem… próbáltam nagyot álmodni. Egy színvonalas halas éttermet, ez lett a Vendéglő a Pisztrángoshoz

– írta közösségi oldalán az étterem tulajdonosa. Sok nehézség után – étteremnyitási problémák, Covid, dolgozók távozása – a Gault&Millau gálán átvehették az elismerést, amely a legjobb éttermek közé emelte őket, egy séfsapkás minősítéssel.

A Dereszla Bisztró Tokaj-Hegyalja egyik gasztrokincse

Forrás: Facebook/Dereszla Bisztró

Dereszla Bisztró

Két sapka, rengeteg élmény – hatalmas büszkeség ez számunkra! A Dereszla Bisztró és fantasztikus csapatunk két sapkás értékelést kapott a Gault&Millau-tól

– közölte az étterem. Chéfjük, Bém Bence vezetésével konyhájuk megtisztelve érzi magát, hogy egy ilyen rangos díjban részesülhetett. Érdekesség, hogy így két bodrogkeresztúri vendéglátóhely is szerepel a rangos listán.

A régió ikonja az Anyukám Mondta

Bár közösségi oldalukon még nem osztották meg, mivel a gálán a vendéglátók között is szerepeltek, szintén a díjazottak között lehet az encsi Anyukám Mondta, Borsod egyik legrégebbi gasztronómiai sikerekkel büszkélkedő étterme.