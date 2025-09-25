szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker!

3 órája

Újabb borsodi éttermek bukkantak fel a legsikeresebbek között

Címkék#pozíció#siker#vendéglő#étteremkalauz#régió

Több szívünkhöz közelálló éttermet is elismert a 2025-ös Gault&Millau étteremkalauzban. Borsod éttermei már nem először kerültek fel az ország kulináris térképére. Bővítjük a listát!

Boon.hu
Újabb borsodi éttermek bukkantak fel a legsikeresebbek között

Borsodi éttermek szerepeltek sikeresen a Gault&Millau tesztjein

Forrás: Gault&Millau

Több év szünet után ismét megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű gasztronómiai kiadványa. A rangos szakértői csapat ezúttal is inkognitóban látogatta az éttermeket, majd szigorú, 70 szempontot vizsgáló értékelés után döntött. A legjobb éttermek között ott találjuk a miskolci Végállomás Bistro & Wine-t, az Avalon Ristorante-t és a bodrogkeresztúri Karám Bor & Gasztro-t is, az ő sikerükről már tegnap beszámoltunk. A kalauz több mint kétszáz magyar éttermet díjazott, újabb borsodi vendéglátóhelyekre bukkantunk a díjazottak között!

borsodi sikerek egy rangos étteremkalauzban
A lillafüredi Vendéglő a Pisztrángoshoz hatalmas sikert ért el, azzal, hogy felkerült a neves étteremkalauz listájára
Forrás: Facebook/Vendéglő a Pisztángoshoz

Borsod sztáréttermei évek óta az étteremkalauzok élvonalában

Tegnap már beszámoltunk három étterem sikeréről, két szakácssapkával jutalmazták őket:

  • Végállomás Bistro & Wine
  • Avalon Ristorante
  • Karám Bor & Gasztro
    Hogy hogyan reagáltak a sikerre? Alábbi cikkünkben elolvashatja.

Új belépők a Pisztrángos és a Dereszla

Azóta újabb borsodi éttermek osztották meg örömüket azzal kapcsolatban, hogy a rangos listára kerültek.

Vendéglő a Pisztrángoshoz

Amikor a pisztrángtelepen, az Erdei Halsütödében, gasztronómiai játszadozásaimat kinőttem… próbáltam nagyot álmodni. Egy színvonalas halas éttermet, ez lett a Vendéglő a Pisztrángoshoz

 – írta közösségi oldalán az étterem tulajdonosa. Sok nehézség után – étteremnyitási problémák, Covid, dolgozók távozása – a Gault&Millau gálán átvehették az elismerést, amely a legjobb éttermek közé emelte őket, egy séfsapkás minősítéssel.

A Dereszla Bisztró Tokaj-Hegyalja egyik gasztrokincse
Forrás: Facebook/Dereszla Bisztró

Dereszla Bisztró

Két sapka, rengeteg élmény – hatalmas büszkeség ez számunkra! A Dereszla Bisztró és fantasztikus csapatunk két sapkás értékelést kapott a Gault&Millau-tól

– közölte az étterem. Chéfjük, Bém Bence vezetésével konyhájuk megtisztelve érzi magát, hogy egy ilyen rangos díjban részesülhetett. Érdekesség, hogy így két bodrogkeresztúri vendéglátóhely is szerepel a rangos listán.

A régió ikonja az Anyukám Mondta

Bár közösségi oldalukon még nem osztották meg, mivel a gálán a vendéglátók között is szerepeltek, szintén a díjazottak között lehet az encsi Anyukám Mondta, Borsod egyik legrégebbi gasztronómiai sikerekkel büszkélkedő étterme.

Na de mit jelentenek a „sapkaszámok”?

A Gault&Millau étteremkalauz Franciaországból indult, ma a világ egyik legismertebb gasztronómiai iránytűje. Értékelésük 1–20 pontig terjed, amelyhez „séfsapkákat” rendelnek. A magyar kiadásban 1-től 4 sapkáig lehet jutni. A két sapka országos szinten már kiemelkedő minőséget jelent. A friss elismerések azt mutatják, hogy Borsod gasztronómiája nemcsak tartja, hanem tovább erősíti pozícióját az országos élvonalban, így a régió a következő években is kiemelt célpont lehet a hazai és nemzetközi gasztroturisták számára.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu