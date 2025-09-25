3 órája
Újabb borsodi éttermek bukkantak fel a legsikeresebbek között
Több szívünkhöz közelálló éttermet is elismert a 2025-ös Gault&Millau étteremkalauzban. Borsod éttermei már nem először kerültek fel az ország kulináris térképére. Bővítjük a listát!
Borsodi éttermek szerepeltek sikeresen a Gault&Millau tesztjein
Forrás: Gault&Millau
Több év szünet után ismét megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű gasztronómiai kiadványa. A rangos szakértői csapat ezúttal is inkognitóban látogatta az éttermeket, majd szigorú, 70 szempontot vizsgáló értékelés után döntött. A legjobb éttermek között ott találjuk a miskolci Végállomás Bistro & Wine-t, az Avalon Ristorante-t és a bodrogkeresztúri Karám Bor & Gasztro-t is, az ő sikerükről már tegnap beszámoltunk. A kalauz több mint kétszáz magyar éttermet díjazott, újabb borsodi vendéglátóhelyekre bukkantunk a díjazottak között!
Borsod sztáréttermei évek óta az étteremkalauzok élvonalában
Tegnap már beszámoltunk három étterem sikeréről, két szakácssapkával jutalmazták őket:
- Végállomás Bistro & Wine
- Avalon Ristorante
- Karám Bor & Gasztro
Hogy hogyan reagáltak a sikerre? Alábbi cikkünkben elolvashatja.
Borsod ízei a csúcson: óriási elismeréseket zsebeltek be éttermeink!
Új belépők a Pisztrángos és a Dereszla
Azóta újabb borsodi éttermek osztották meg örömüket azzal kapcsolatban, hogy a rangos listára kerültek.
Vendéglő a Pisztrángoshoz
Amikor a pisztrángtelepen, az Erdei Halsütödében, gasztronómiai játszadozásaimat kinőttem… próbáltam nagyot álmodni. Egy színvonalas halas éttermet, ez lett a Vendéglő a Pisztrángoshoz
– írta közösségi oldalán az étterem tulajdonosa. Sok nehézség után – étteremnyitási problémák, Covid, dolgozók távozása – a Gault&Millau gálán átvehették az elismerést, amely a legjobb éttermek közé emelte őket, egy séfsapkás minősítéssel.
Dereszla Bisztró
Két sapka, rengeteg élmény – hatalmas büszkeség ez számunkra! A Dereszla Bisztró és fantasztikus csapatunk két sapkás értékelést kapott a Gault&Millau-tól
– közölte az étterem. Chéfjük, Bém Bence vezetésével konyhájuk megtisztelve érzi magát, hogy egy ilyen rangos díjban részesülhetett. Érdekesség, hogy így két bodrogkeresztúri vendéglátóhely is szerepel a rangos listán.
A régió ikonja az Anyukám Mondta
Bár közösségi oldalukon még nem osztották meg, mivel a gálán a vendéglátók között is szerepeltek, szintén a díjazottak között lehet az encsi Anyukám Mondta, Borsod egyik legrégebbi gasztronómiai sikerekkel büszkélkedő étterme.
Na de mit jelentenek a „sapkaszámok”?
A Gault&Millau étteremkalauz Franciaországból indult, ma a világ egyik legismertebb gasztronómiai iránytűje. Értékelésük 1–20 pontig terjed, amelyhez „séfsapkákat” rendelnek. A magyar kiadásban 1-től 4 sapkáig lehet jutni. A két sapka országos szinten már kiemelkedő minőséget jelent. A friss elismerések azt mutatják, hogy Borsod gasztronómiája nemcsak tartja, hanem tovább erősíti pozícióját az országos élvonalban, így a régió a következő években is kiemelt célpont lehet a hazai és nemzetközi gasztroturisták számára.
