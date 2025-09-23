szeptember 23., kedd

Gasztro

2 órája

Borsod ízei a csúcson: óriási elismeréseket zsebeltek be éttermeink!

Borsod éttermei már nem először kerültek fel az ország a kulináris térképére. Két miskolci és egy tokaj-hegyaljai étterem is két szakácssapkával szerepel a 2025-ös Gault&Millau étteremkalauzban.

Boon.hu
Borsod ízei a csúcson: óriási elismeréseket zsebeltek be éttermeink!

Borsodi éttermek szerepeltek sikeresen a Gault&Millau tesztjein

Forrás: Gault&Millau

Több év szünet után ismét megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű gasztronómiai kiadványa. A rangos szakértői csapat ezúttal is inkognitóban látogatta az éttermeket, majd szigorú, 70 szempontot vizsgáló értékelés után döntött. A legjobb éttermek között ott találjuk a miskolci Végállomás Bistro & Wine-t, az Avalon Ristorante-t és a bodrogkeresztúri Karám Bor & Gasztro-t is. Mindannyian két szakácssapkát kaptak az étteremkalauzban.

A Gault&Millau étteremkalauz két miskolci éttermet is díjazott.
Darab Ádám, a Végállomás séfje a Gault&Millau étteremkalauz elismerésével
Forrás: Facebook/Végállomás bistro&wine

Évek óta az étteremkalauzok sztárja a Végállomás Bistro & Wine

A Végállomás Bistro & Wine Darab Ádám séf vezetésével az elmúlt években folyamatosan bizonyította, hogy magas szintű konyhát és barátságos vendégélményt kínál. A két sapka elismerés a kreatív fogásoknak, a stabil minőségnek és a profi csapat munkájának szól.

Két sapka! 🎩🎩 Igazság szerint piszok büszkék vagyunk! 😍 Darab Ádám séfünkre, a teljes konyhai csapatra, a drága pincér és pultos kollégáinkra. Mindenkire, aki nap nap mint azért tesz, hogy a Végállomás egy igazán szerethető hely legyen, ahol a minőség konzisztens

 – osztotta meg közösségi oldalán az étterem.

Az Avalon Ristorantemunkáját is elismerték, mégpedig két sapkával
Forrás: Facebook/Avalon Ristorante

Az Avalon Ristorante állandó a top élmezőnyben

A miskolctapolcai Avalon Ristorante már eddig is rendszeresen szerepelt a hazai toplistákon, most pedig két sapkás minősítést szerzett. A modern olasz konyha, a kifinomult borlap és a kiemelkedő szerviz egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az étterem évek óta a gasztronómiai élvonal tagja.

Nagy örömmel osztjuk meg, hogy az Avalon Ristorante bekerült a Gault&Millau étteremkalauz kiemelt éttermei közé! Ráadásul két sapkával is büszkélkedhetünk

 – osztották meg közösségi oldalukon az örömhírt.

A tokaj-hegyaljai KARÁM Bor & Gasztro alig egy éve nyílt, máris országos sikereket ér el
Forrás: Facebook/KARÁM Bor & Gasztro

Tokaj-Hegyalja új csillaga a Karám Bor & Gasztro

A bodrogkeresztúri Karám Bor & Gasztro mindössze tavaly nyitott, de máris két sapkás elismerést nyert el. A természetes anyaghasználat, a helyi stílushoz hű építészeti részletek és az ambiciózus konyha együtt olyan élményt nyújtanak, amely hosszú távon is a térség meghatározó gasztronómiai célpontjává teheti.

Alig fél évvel azután, hogy a Gault&Millau ellenőrei 2025 április–májusában nálunk jártak, ma a budapesti Time Out Marketben vehettük át a díjat:

a bodrogkeresztúri Karám Bor & Gasztro, Ceti és Tasi konyhája, két sapkás értékelést kapott a nemzetközi hírű kalauztól! 💛

Tavaly júliusban nyitottunk, és máris ilyen rangos elismeréssel gazdagodhatunk – hatalmas öröm és büszkeség a teljes csapatnak.

A három díjazott étterem azt bizonyítja, hogy Borsod nemcsak követi, hanem diktálja is a gasztronómiai trendeket. A Gault&Millau szakácssapkáival nemcsak a séfek kreativitása és munkája, hanem egy egész térség kulináris fejlődése nyert megerősítést, így Borsod 2025-ben is bátran állíthatja, hogy helyet foglal a magyar gasztronómia élvonalában.

A mögöttünk álló hétvégén volt a Miskolci Piknik, ahol többek között a Végállomás séfje, Darab Ádám is látványfőzést tartott.

