Helyi közélet

3 órája

Bezár a népszerű borsodi étterem, de nem azért, amiért gondolná!

Szeptember végén egy közkedvelt vendéglátóhely elköszön. Nem mindennapi azonban az étterem bezárásának oka. A Gurmé BBQ&Grill új helyen, sőt, új városban folytatja.

Új helyre költözik a borsodi kisvárosból az étterem

Forrás: Facebook/Gurmé BBQ&Grill

Egy edelényi étterem hivatalos közleményben tudatta, hogy szeptember végén végleg bezár jelenlegi helyszínén. A döntés azonban nem búcsú, hanem egy új kezdet, hiszen októbertől már egy másik városban várja vendégeit a Gurmé BBQ&Grill.

Gurmé BBQ&Grill étterem: költözik Edelényből Kazincbarcikára
Forrás: Facebook/Gurmé BBQ&Grill 

A étterem búcsúzik Edelénytől, irány Kazincbarcika

A Gurmé BBQ&Grill edelényi étterme szeptember 27-én tart nyitva utoljára. Október 4-től Kazincbarcikán nyitnak újra. Az étterem vezetősége megköszönte minden edelényi és környékbeli vendégnek, hogy az elmúlt időszakban őket választották, és bíznak benne, hogy az új helyszínen is sokan meglátogatják majd a Gurmé BBQ&Grill-t. A közlemény alatt rengetegen gratulálnak a váltáshoz, és sokan jelezték, hogy az új városba is követni fogják kedvenc éttermüket.

