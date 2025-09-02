Óriási siker a vonatozással egybekötött szarvasbőgés-hallgatás: idén is lesz!

Kihagyhatatlan programnak ígérkezik, ráadásul már nem először. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a régióban, hogy ilyen lehetőségeink vannak, mint például az Északerdő szervezésében megvalósuló program, ahova ráadásul erdei vasúton visznek el minden érdeklődőt.

A nászt most saját szemmel is láthatja bárki az Északerdő jóvoltából Forrás: Facebook

A szarvasbőgés-hallgató vonatozás Pálházán lesz és az Északerdő Zrt. rendezi idén is, mert korábban hatalmas sikert aratott. Az érdeklődők számára szeptember 19-én pénteken és 20-án szombaton, két estén is lehetőség nyílik a gímszarvas nászának megfigyelésére és a vadászattal kapcsolatos érdekességek megismerésére.

