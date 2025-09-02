szeptember 2., kedd

Jön...jön...jön...

2 órája

Óriási siker a vonatozással egybekötött szarvasbőgés-hallgatás: idén is lesz!

Címkék#Északerdő Zrt#erdei vasút#program#szarvasbőgés#családi#pálháza

A gímszarvas nászát nem sok halandó láthatja, hallhatja élőben. Az Északerdő Zrt. most elviszi a kiválasztottakat, hogy szemtanúi legyenek a romantikus eseménynek.

Boon.hu

Kihagyhatatlan programnak ígérkezik, ráadásul már nem először. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a régióban, hogy ilyen lehetőségeink vannak, mint például az Északerdő szervezésében megvalósuló program, ahova ráadásul erdei vasúton visznek el minden érdeklődőt.

Az Északerdő programja, a képen szarvasbőgés
A nászt most saját szemmel is láthatja bárki az Északerdő jóvoltából Forrás: Facebook

A szarvasbőgés-hallgató vonatozás Pálházán lesz és az Északerdő Zrt. rendezi idén is, mert korábban hatalmas sikert aratott. Az érdeklődők számára szeptember 19-én pénteken és 20-án szombaton, két estén is lehetőség nyílik a gímszarvas nászának megfigyelésére és a vadászattal kapcsolatos érdekességek megismerésére.

Az Északerdő kéri, hogy jelezzük a részvételi szándékot

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A [email protected] e-mail címre küldött jelentkezésében kérik, hogy adjuk meg, hogy hány felnőtt és hány gyermek utassal, valamint, hogy a pénteki, vagy a szombati napon kívánunk részt venni a programon.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

