Óriási siker a vonatozással egybekötött szarvasbőgés-hallgatás: idén is lesz!
A gímszarvas nászát nem sok halandó láthatja, hallhatja élőben. Az Északerdő Zrt. most elviszi a kiválasztottakat, hogy szemtanúi legyenek a romantikus eseménynek.
Kihagyhatatlan programnak ígérkezik, ráadásul már nem először. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat a régióban, hogy ilyen lehetőségeink vannak, mint például az Északerdő szervezésében megvalósuló program, ahova ráadásul erdei vasúton visznek el minden érdeklődőt.
A szarvasbőgés-hallgató vonatozás Pálházán lesz és az Északerdő Zrt. rendezi idén is, mert korábban hatalmas sikert aratott. Az érdeklődők számára szeptember 19-én pénteken és 20-án szombaton, két estén is lehetőség nyílik a gímszarvas nászának megfigyelésére és a vadászattal kapcsolatos érdekességek megismerésére.
Az Északerdő kéri, hogy jelezzük a részvételi szándékot
A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A [email protected] e-mail címre küldött jelentkezésében kérik, hogy adjuk meg, hogy hány felnőtt és hány gyermek utassal, valamint, hogy a pénteki, vagy a szombati napon kívánunk részt venni a programon.
