Valami közeledik Borsodhoz! Ha van Noé nevű ismerőse, gyorsan vegye fel vele a kapcsolatot!

„Eső fordulhat elő ezután: 19:45” – írta ki vélhetően sokak mobiltelefonja, a kezdőképernyőre feldobva a figyelmeztető értesítést, szerdán kora délután. A meteorológiai applikáció, illetve weboldal jóslata szerint valamilyen, kisebb-nagyobb csapadékra számíthatunk a hét kellős közepének naplementéje táján (utána pontosan háromnegyed órával).

Eső eső „hátán”, ezek a napok nem igazán „cseppmentesek” régiónkban (hétfői kép Miskolcról, a Soltész Nagy Kálmán utcáról)

Fotó: Balogh Attila

Eső előtt köpönyeg?

Érdemes tehát felkészülni záporra-zivatarra, legalábbis igyekezni hazajutni, fedett helyre érni, mielőtt (netán) lecsapna az égi áldás. Ne feledjük, milyen váratlan felhőszakadások törtek ránk, borsodiakra a legutóbbi hetekben, elég csak a hétfői villámárvizes haváriára, pláne a júliusi ítéletidőre és megyei méretű károkra visszaemlékezni... Úgyhogy – jobb félni, mint megijedni?! Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Mi, a Boon.hu, ahogy mondani szokás: időben szóltunk.