Valami közeledik Borsodhoz! Ha van Noé nevű ismerőse, gyorsan vegye fel vele a kapcsolatot!
Árvíz csap le a borsodi megyeszékhelyre szerda este? Ezt még nem tudjuk pontosan megjósolni, de az biztos, hogy a meteorológia eső miatt adott ki figyelmeztetést. Zápor-alert!
„Eső fordulhat elő ezután: 19:45” – írta ki vélhetően sokak mobiltelefonja, a kezdőképernyőre feldobva a figyelmeztető értesítést, szerdán kora délután. A meteorológiai applikáció, illetve weboldal jóslata szerint valamilyen, kisebb-nagyobb csapadékra számíthatunk a hét kellős közepének naplementéje táján (utána pontosan háromnegyed órával).
Eső előtt köpönyeg?
Érdemes tehát felkészülni záporra-zivatarra, legalábbis igyekezni hazajutni, fedett helyre érni, mielőtt (netán) lecsapna az égi áldás. Ne feledjük, milyen váratlan felhőszakadások törtek ránk, borsodiakra a legutóbbi hetekben, elég csak a hétfői villámárvizes haváriára, pláne a júliusi ítéletidőre és megyei méretű károkra visszaemlékezni... Úgyhogy – jobb félni, mint megijedni?! Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Mi, a Boon.hu, ahogy mondani szokás: időben szóltunk.
A következő olvasható cikkünk születésének perceiben az egyik legnépszerűbb időjárási előrejelző szakportálon a mai napra és térségünkre vonatkozóan:
- Szerda
„Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet.”
Valamint az alábbi intelmek is:
- Orvosmeteorológia
„Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).”
- (forrás: koponyeg.hu)
Legutóbb e hét hétfőn készíthettünk jelentősebb esőzésről videófelvételt a megyeszékhelyen; lehet, hogy ma este újfent nyílik rá alkalmunk?