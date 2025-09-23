Erdei Zsolt által dedikált boxkesztyűt kaptunk az Edelényi Vásárban – megszólalt a boxlegenda

Régiségek és ereklyék az Edelényi Vásárban

A vásári tudósítást egy régiségeket áruló öregúrral indítottuk. Zádor László örökölt és az évek során összegyűjtött régiségeit árulta. Portékái között olyan érdekességek is voltak, mint például egy lövésnyomokat őrző posta tábla, kerámiák, régi bankjegyek. László hobbiként is űzi a kereskedést, el szokott járni Debrecenbe is Miskolcra is a régiségvásárba.

Úgy kezdődött ez az egész, hogy édesanyámtól rám maradt rengeteg régiség. Az én gyerekeim úgyis kidobálnák, ezért úgy döntöttem, hogy eladom őket

– mesélte.

Debrecenben, a nagypostánál volt kitéve ez a tábla. Ezt 56-ban meglövöldözték egy kicsit, majd amikor ki akarták dobni, én elkértem

– mutatta a lövésekkel „díszített” táblát.

Erdei Zsolt aláírása

Amikor már elhagytuk volna a vásárt, nem várt meglepetés ért.

A régiségkereskedő látván, hogy már indulunk, még egyszer odahívott magához. Újságírónk nem mindennapi ajándékot kapott tőle pusztán kedvességből. Egy kabalaboxkesztyűt, Erdei Zsolt „Madár” aláírásával.

Először nem tudtuk, tényleg igazi lehet-e, ezért megkerestük magát a boxlegendát, hátha emlékszik a dedikálás pillanatára, körülményeire.

Rövidesen meg is jött a válasz:

Kedves Gergely! Igen, én voltam az elkövető

– írta válaszul Erdei Zsolt.

Még 2007-ben, a Praktiker reklámembere voltam. Akkor jártuk az áruházakat országszerte. Kígyózó sorok álltak a kesztyűkért, amiket helyben, sokszor névre szólóan írtam alá

– folytatta.

Újra a ringben

Erdei egyébként nemsokára, 51 évesen, 11 év kihagyás után újra ringbe száll. Az egykori profi ökölvívó december 20-án Végh Attila MMA-harcos ellenfele lesz, aki nemcsak 11 évvel fiatalabb nála, de legalább ennyi centivel és kilóval is több, mint Erdei – írja az Origo.