szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Politika

1 órája

A balos Erdei Sándor „gusztustalan vizekre evezett”

Címkék#poszt#rágalom#Bajusz Gábor#Rokker Zsoltti#Erdei Sándor

A Szőlő utcával kapcsolatos baloldali hazugságkampány bejegyzéseit osztja meg gátlástalanul az egykori balos önkormányzati képviselő. Bocsánatkérésre szólítják fel, de Erdei Sándor mélyen hallgat.

Boon.hu
A balos Erdei Sándor „gusztustalan vizekre evezett”

Erdei Sándor gusztustalanul rágalmaz

Fotó: BOON

„Aki akár egy újjal is gyermeket bántalmaz, börtönben a helye. De aki ilyennel másokat alaptalanul vádol, szintén felelősségre kell vonni! Erdei Sándor Zsolt nem kér bocsánatot, még a minimumot sem hajlandó megtenni, hogy normalizálódjon a közbeszéd. Lelke rajta, ezzel a becstelen magatartással nemcsak hatalmas károkat okoznak, hanem az áldozatok ügyét is elárulják” – hangsúlyozta a közösségi médiában egy videóban Bajusz Gábor fideszes önkormányzati képviselő a baloldali, korábban önkormányzati képviselő Erdei Sándor (alias Rokker Zsoltti) posztjaira reagálva. 

erdei sándor
Erdei Sándor még nem kért bocsánatot
Fotó: BOON

Erdei Sándor mások posztjait osztotta meg, illetve fűzött hozzájuk kommentet a budapesti Szőlő utcai javítóintézettel összefüggésben minden alapot nélkülöző, de kormányzati politikusok lejáratása érdekében született hazugságcunami, pedofilvádak kapcsán. A bukott baloldali önkormányzati képviselő például ilyen kommenteket, megosztásokat tett ki az oldalára: „Ki is az a Zsolti bácsi?” „Nyomravezetői díjat írtak ki Zsolti bácsira! Most lehet egy kis pénzt keresni!” 

Sem kiskorú, sem politikus nem érintett 

Az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence közösségi oldalán ismertette a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről készített jelentést: ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel; Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér; Feltárták és rámutattak, hogy ebben az ügyben szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan megmutatja; Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. A szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtették. 

Mindezek ismeretében nagy kérdés, hogy Bajusz Gábor felszólítására Erdei Sándor bocsánatot kér-e. 

Erdei Sándor zűrös ügyei 

Erdeinek az elmúlt években számos zűrös megnyilvánulása és lépése volt. Például 2021 tavaszán, amikor tombolt a covid-járvány – a humorista Rokker Zsoltti, mint Miskolc egészségügyi bizottság alelnöke (!) - a kínai vakcinákkal való oltás ellen kampányolt. 2022 februárjában pedig, mint az egyesült baloldali ellenzék abaúj-zempléni képviselőjelöltje Che Guevara, a kommunista forradalmár arcképével ellátott pólóban járta a vármegyét. Ismert, Che Guevara egy máig vitatott történelmi személy, a kommunista kubai hatalomátvétel után több ezer, az erőszakos marxista nézetekkel szemben álló ember kivégzését rendelte el. Emlékezetes megnyilvánulása volt, amikor miközben szinte az egész ország ünnepelte 2023 októberében a magyar labdarúgás sikerét: 2:1-re legyőztük az Eb-selejtezőn Szerbiát, de Erdeinek ez is megfeküdte a gyomrát, a közösségi médiában kezdte ekézni a magyar válogatott sikereit, „A foci csak az egyszerű emberek választása...cirkusz és drága kenyér”. 

Aztán ismét felháborodást váltott ki megnyilvánulásával Erdei, amikor 2024-ben – akkor éppen momentumos színekben - az Ellipsum fürdőt akkumulátorgyárnak, majd atombunkernak nevezte. Ezzel még Szopkó Tibor, a megyeszékhely akkori momentumos alpolgármestere sem értett egyet. 

Íme Bajusz Gábor Facebookon közzé tett videója: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu