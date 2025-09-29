A balos Erdei Sándor „gusztustalan vizekre evezett”

„Aki akár egy újjal is gyermeket bántalmaz, börtönben a helye. De aki ilyennel másokat alaptalanul vádol, szintén felelősségre kell vonni! Erdei Sándor Zsolt nem kér bocsánatot, még a minimumot sem hajlandó megtenni, hogy normalizálódjon a közbeszéd. Lelke rajta, ezzel a becstelen magatartással nemcsak hatalmas károkat okoznak, hanem az áldozatok ügyét is elárulják” – hangsúlyozta a közösségi médiában egy videóban Bajusz Gábor fideszes önkormányzati képviselő a baloldali, korábban önkormányzati képviselő Erdei Sándor (alias Rokker Zsoltti) posztjaira reagálva.

Erdei Sándor még nem kért bocsánatot

Fotó: BOON

Erdei Sándor mások posztjait osztotta meg, illetve fűzött hozzájuk kommentet a budapesti Szőlő utcai javítóintézettel összefüggésben minden alapot nélkülöző, de kormányzati politikusok lejáratása érdekében született hazugságcunami, pedofilvádak kapcsán. A bukott baloldali önkormányzati képviselő például ilyen kommenteket, megosztásokat tett ki az oldalára: „Ki is az a Zsolti bácsi?” „Nyomravezetői díjat írtak ki Zsolti bácsira! Most lehet egy kis pénzt keresni!”

Sem kiskorú, sem politikus nem érintett

Az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence közösségi oldalán ismertette a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről készített jelentést: ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel; Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér; Feltárták és rámutattak, hogy ebben az ügyben szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan megmutatja; Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. A szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtették.

Mindezek ismeretében nagy kérdés, hogy Bajusz Gábor felszólítására Erdei Sándor bocsánatot kér-e.

Erdei Sándor zűrös ügyei

Erdeinek az elmúlt években számos zűrös megnyilvánulása és lépése volt. Például 2021 tavaszán, amikor tombolt a covid-járvány – a humorista Rokker Zsoltti, mint Miskolc egészségügyi bizottság alelnöke (!) - a kínai vakcinákkal való oltás ellen kampányolt. 2022 februárjában pedig, mint az egyesült baloldali ellenzék abaúj-zempléni képviselőjelöltje Che Guevara, a kommunista forradalmár arcképével ellátott pólóban járta a vármegyét. Ismert, Che Guevara egy máig vitatott történelmi személy, a kommunista kubai hatalomátvétel után több ezer, az erőszakos marxista nézetekkel szemben álló ember kivégzését rendelte el. Emlékezetes megnyilvánulása volt, amikor miközben szinte az egész ország ünnepelte 2023 októberében a magyar labdarúgás sikerét: 2:1-re legyőztük az Eb-selejtezőn Szerbiát, de Erdeinek ez is megfeküdte a gyomrát, a közösségi médiában kezdte ekézni a magyar válogatott sikereit, „A foci csak az egyszerű emberek választása...cirkusz és drága kenyér”.

Aztán ismét felháborodást váltott ki megnyilvánulásával Erdei, amikor 2024-ben – akkor éppen momentumos színekben - az Ellipsum fürdőt akkumulátorgyárnak, majd atombunkernak nevezte. Ezzel még Szopkó Tibor, a megyeszékhely akkori momentumos alpolgármestere sem értett egyet.

Íme Bajusz Gábor Facebookon közzé tett videója: