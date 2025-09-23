2 órája
Kincsek a borsodi erdőkben: aranyárban jutsz hozzá a piacon
A nyári aszálynak köszönhetően kevés termett eddig. Az erdei gomba szezonja azonban most beindulhat, az árak azonban elég húzósak.
Kevés van belőle és az viszont drága
Fotó: Galambos Eszter
Az erdei gomba a Búza téri piacon is megvásárolható, ha szerencsés időszakot fogunk ki, akkor az árucsarnokban és az őstermelői piacon is van miből válogatni.
Amikor ott jártunk sajnos pont nem ez volt a helyzet, szerény választékkal, ámde annál magasabb árakkal várták vásárlóikat az árusok.
Az aszály nem tett jót
Portálunk korábbi cikkében már kitértünk arra, hogy idei nyár rekordmértékű aszályt hozott, ami jelentősen visszavetette a gombák fejlődését. A gombák állandó nedvességet, párás klímát és mérsékelt hőmérsékletet igényelnek. A gomba akkor van igazán elemében fejlődési szempontból, ha rendszeresen, többször és inkább csendes eső esik, ami az idén nyáron hosszú heteken, hónapokon át elmaradt.
Gombaszedés 2025 – Melyik gomba mennyit ér? Szarvasgomba, vargánya, rókagomba és a piaci árak titkai
Az erdei gomba számára nem volt ideális a nyár
Tulej Izabella árus ezt megerősítette, mikor kérdeztük, hogy miért ilyen szegényes a választék.
Az aszály miatt nem nagyon volt gomba és minden gombának megvan a szezonja. A keserűgomba az június és július hónapban kellene hogy kibújjon, ez most elmaradt. Még most indulnak be az erdei gombák: fenyő tinoru, rizike, csupros gomba, szentmihályi, ha nem lesz hideg
- mondta el kérdésünkre az árus.
Tavaly óta nőtt az áruk
Azt is megtudjuk Izabellától, hogy ennek köszönhetően az árak is nőttek.
„ A két legkedveltebb gombafajta a pöfeteg és a vargánya, nagyjából állandó áron, 6000 - 7000 forint kilogramm áron kapható. A szegfűgomba kilója 3000 forint, a rizike 3500-4000 forint, a fenyőtinoru 4000-4500, a nyári róka 6000 forint kilonként. Mi a szlovák határhoz és Lengyelországba járunk, egyelőre itt tudunk nagyobb mennyiséget szedni".
A galambgomba és a keserűgomba a favorit
Üveges Józsefné, Marika a gombák egy bizonyos fajtáját szívesen fogyasztja
Most pont galambgombát vettem pecsenyének. Egy csomó, ami öt vagy hat kisebb, nagyobb gombát jelent 500 forint. Megmosom, megsózom és zsírban, tepsiben megsütöm legfeljebb egy kis petrezselymet teszek rá és kenyérrel fogyasztom. Nagyon finom, ahogy a keserű gomba is, amelynél nem kell aggódni mert csak enyhén keserű attól még nagyon ízletes. A szegfűgombát tojással fogyasztom
– hangsúlyozza, majd hozzáteszi, régen sokat járt erdőbe, mert imádta a gomba illatát.
