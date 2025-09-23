Kincsek a borsodi erdőkben: aranyárban jutsz hozzá a piacon

Az erdei gomba a Búza téri piacon is megvásárolható, ha szerencsés időszakot fogunk ki, akkor az árucsarnokban és az őstermelői piacon is van miből válogatni.

Az erdei gomba jól elkészítve, ízletes eledel lehet

Fotó: Galambos Eszter

Amikor ott jártunk sajnos pont nem ez volt a helyzet, szerény választékkal, ámde annál magasabb árakkal várták vásárlóikat az árusok.

Az aszály nem tett jót

Portálunk korábbi cikkében már kitértünk arra, hogy idei nyár rekordmértékű aszályt hozott, ami jelentősen visszavetette a gombák fejlődését. A gombák állandó nedvességet, párás klímát és mérsékelt hőmérsékletet igényelnek. A gomba akkor van igazán elemében fejlődési szempontból, ha rendszeresen, többször és inkább csendes eső esik, ami az idén nyáron hosszú heteken, hónapokon át elmaradt.