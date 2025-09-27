Érdekes előadásokkal indult, majd horgászattal folytatódott a Szinva Örökség Napok

A borsodi vármegyeszékhely épített öröksége adta a témáját a háromnapos rendezvénysorozat nyitóeseményén, a pénteken tartott konferencián elhangzott előadásoknak. Régész, építész és történész beszélt a részben középkori, részben más izgalmas korszakokból fennmaradt műemléki és más fontos épületek, építészeti elemek adta érdekességekről.

Az épített örökség megóvásának kihívásai Miskolcon – a főépítész vetítése a MAB-ban

Forrás: Facebook

Épített örökség, kolostortól ITC-ig

A Miskolci Akadémiai Bizottság székházában tartott eseményt a Szinva Örökség Napok főszervezője, Fedor Vilmos bevezető szavai után Matiscsák Éva miskolci alpolgármester nyitotta meg. A politikus arról beszélt, az épített örökségről mesélő kiváló szakemberek tudásából városvezetőként is meríthetnek „ahhoz a munkához, amit a városért és az itt élő emberekért dolgozva tenniük kell”. Elhangzott, milyen rendkívüli adottság, hogy a Szinva ott indul, ahol Miskolc kezdődik (Lillafüreden), és ott végződik, ahol a város keleti végét jelző tábla áll. Ehhez hasonló aligha van az országban, de talán a kontinensen sem – pláne olyan nagyváros, amelynek (utalva a rendezvénysorozat szombat délelőtt következő programpontjára) belvárosában lehetséges pisztrángra horgászni... A patak húsz kilométeres hosszban szeli át a települést, mintegy száz (!) híddal felszerelve, amelyek, mint az alpolgármester fogalmazott, lehetővé teszik, hogy ”átkelve rajtuk kapcsolatot tudjunk teremteni egymással”. A Szinva az összefogás szimbóluma is lehet – jelentette ki.

Az immár negyedik alkalommal megrendezett Szinva Örökség Napokat a házigazdaként jelen lévő MAB-elnök, Kocsis Károly úgy aposztrofálta, mint napjaink első számú honismeretei seregszemléje. Ennek igazolásaképpen három érdekes előadás hangzott el a péntek konferencia keretében. Elsőként Szörényi Gábor régész (Herman Ottó Múzeum) mesélt az avasi református templom elmúlt időszakbeli feltárásának, felújításának szakmai hátteréről, majd a szentléleki kolostorrom – ami immár fél évezrede (!) elhagyott rom – jelenkori kálváriájáról, megoldatlan helyzetéről. Ezután a Szunyogh László ismertetett néhány gondolatébresztő példát arra nézve, városi főépítészként az önkormányzatnál milyen kihívásokkal, milyen nehéz szakmai kérdéseket felvető városképi, városszerkezeti kérdésekkel kell szembenézni napjainkban. Mint az újonnan keletkező tűzfalak (Dayka utcai „áttörés” beruházása), az Erzsébet téri fürdő épületegyüttesének rendezése, bővítése, aztán Szemere utcai elhagyatott lakóházak hasznosításának, Kis-Hunyad utcai iskolafelújítás, főutcai homlokszínezések, régi vasgyári építmények felújításának vagy elvesztésének dilemmái. Olyan modernkori, esetenként nem könnyen megítélhető státuszú épített értékekről is szó esett, mint a volt pártház avagy ITC tömbje, a Centrum áruház, az avasi kilátó. Végezetül Kis József történészt (a MNL B.-A.-Z. Vármegyei Levéltárának igazgatója) hallhattuk, akinek előadáscíme úgy szólt: A Palóczy utcai ortodox zsinagóga (1901-1963).