Több száz éhes gyermeknek segítettek Encsen

Mikola Gergely polgármester osztotta meg a háttér-információkat közösségi oldalán. Hétfőtől az önkormányzati fenntartású PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ biztosítja az étkeztetést az encsi egyházi iskolában. A városvezető megköszönte a konyhai dolgozók áldozatos munkáját ebben a sürgős, relatíve váratlan helyzetben.

Megmentették Encs "becsületét" a konyhai dolgozók Forrás: Facebook/Mikola Gergely

Encs nem hagyta cserben a gyermekeket

A polgármester tájékoztatása szerint múlt hét szerdán keresték meg hivatalukat a Szent László Katolikus Általános Iskola képviselői azzal, hogy hétfőtől még nem megoldott a gyermekek étkeztetése. Varázslatos tempóban, 2-3 munkanap alatt, hétfőn nagyobb problémák nélkül végül sikerült megoldaniuk 310 gyermek étkeztetését az iskolakezdés napjára, amiért sok embernek hálás Mikola, Encs város első embere.

Nagyon köszönöm Kovácsné Tőkészki Szilvia élelmezésvezető és a konyhai dolgozók áldozatos munkáját, hogy ilyen rövid időn belül tették a konyhánkat alkalmassá az étkeztetés biztosítására! Mi is megteszünk mindent, hogy jobb munkakörülményeket, és bért biztosítsunk

– fogalmazott a polgármester.

A segítségnek köszönhetően a több száz, új tanévet kezdő nebuló kellemes élményekkel, de legalábbis teli hassal vághat bele a feladatokba.

