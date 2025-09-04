1 órája
Azon tűnődik, hova tűnt Singh Viki? - Borsodhoz van köze persze
Aki régóta nem hallotta az énekesnőt, már nem kell sokat várnia. Encs gondoskodik arról, hogy hallhassuk a hétvégén, ráadásul akusztikus formációban.
Most bárki koccinthat az énekesnővel, aki a hétvégén Encsre látogat
Forrás: Facebook/Singh Viki
A Millenniumi Park fontos helyszín lesz szombaton. A Hagyományőrző Családi Nap szeptember hatodikán lesz, ami egész nap változatos, értékes, szórakoztató programokkal várja az éreklődőket. A nap folyamán főzőversenyre is sor kerül, így az ínycsiklandozó illatok és a kóstolás lehetősége is garantált Encsen.
A Hagyományőrző Családi Napon az ünnepélyes beszédek mellett napközben a főzés lesz a fókuszban, de azért a gyermekekről sem feledkeznek meg a szervezők. Az esemény támogatott, a „Humán fejlesztési programok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében” megnevezésű projekt keretében valósul meg.
Encs városa mindig tudja, hogy kell szórakoztatni
A főbb események mellett, mint a főzőverseny eredményhirdetése, délután a Pom-Pom Família is fellép, számos kiegészítő programmal is kedveskednek a kilátogatóknak:
- kézműves foglalkozás
- Kádár Ferkó fotószínháza
- kézműves vásár
- lufihajtogató bohóc
- ugrálóvár
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A fő műsorszám este nem más, mint Singh Viki akusztikus koncertje, így aki régen hallotta már az énekesnő csodás hangját és lebilincselő előadásmódját, most helyrebillentheti hiányérzetét Encs városában, 19:00 órától.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Nem mese, ez a két borsodi község a leggazdagabb Magyarországon - képekkel, videóval
Óriási siker a vonatozással egybekötött szarvasbőgés-hallgatás: idén is lesz!