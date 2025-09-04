szeptember 4., csütörtök

1 órája

Azon tűnődik, hova tűnt Singh Viki? - Borsodhoz van köze persze

#családi nap#Borsod#Encs Város Önkormányzat#singh viki#főzőverseny

Aki régóta nem hallotta az énekesnőt, már nem kell sokat várnia. Encs gondoskodik arról, hogy hallhassuk a hétvégén, ráadásul akusztikus formációban.

Boon.hu
Azon tűnődik, hova tűnt Singh Viki? - Borsodhoz van köze persze

Most bárki koccinthat az énekesnővel, aki a hétvégén Encsre látogat

Forrás: Facebook/Singh Viki

A Millenniumi Park fontos helyszín lesz szombaton. A Hagyományőrző Családi Nap szeptember hatodikán lesz, ami egész nap változatos, értékes, szórakoztató programokkal várja az éreklődőket. A nap folyamán főzőversenyre is sor kerül, így az ínycsiklandozó illatok és a kóstolás lehetősége is garantált Encsen.

Encs
Encs az igazi szórakozás helyszíne lesz szombaton Forrás:  MW

A Hagyományőrző Családi Napon az ünnepélyes beszédek mellett napközben a főzés lesz a fókuszban, de azért a gyermekekről sem feledkeznek meg a szervezők. Az esemény támogatott, a „Humán fejlesztési programok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében” megnevezésű projekt keretében valósul meg.

Encs városa mindig tudja, hogy kell szórakoztatni

A főbb események mellett, mint a főzőverseny eredményhirdetése, délután a Pom-Pom Família is fellép, számos kiegészítő programmal is kedveskednek a kilátogatóknak:

  • kézműves foglalkozás
  • Kádár Ferkó fotószínháza
  • kézműves vásár
  • lufihajtogató bohóc
  • ugrálóvár

A fő műsorszám este nem más, mint Singh Viki akusztikus koncertje, így aki régen hallotta már az énekesnő csodás hangját és lebilincselő előadásmódját, most helyrebillentheti hiányérzetét Encs városában, 19:00 órától.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

