Azon tűnődik, hova tűnt Singh Viki? - Borsodhoz van köze persze

A Millenniumi Park fontos helyszín lesz szombaton. A Hagyományőrző Családi Nap szeptember hatodikán lesz, ami egész nap változatos, értékes, szórakoztató programokkal várja az éreklődőket. A nap folyamán főzőversenyre is sor kerül, így az ínycsiklandozó illatok és a kóstolás lehetősége is garantált Encsen.

Encs az igazi szórakozás helyszíne lesz szombaton Forrás: MW

A Hagyományőrző Családi Napon az ünnepélyes beszédek mellett napközben a főzés lesz a fókuszban, de azért a gyermekekről sem feledkeznek meg a szervezők. Az esemény támogatott, a „Humán fejlesztési programok Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében” megnevezésű projekt keretében valósul meg.