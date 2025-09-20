szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Megkönnyebbülés

1 órája

Víz, szennyvíz és gáz már van ebben az új, északi lakóövezetben

Címkék#Encs Város Önkormányzat#közmű#lakóövezet#Mikola Gergely#északi#encs

Igen, jól számol, már csak az elektromos áram hiányzik, de év végéig az is meglesz. Legalábbis ebben bízik Encs polgármestere.

Boon.hu

Örömteli bejelentést tett közösségi oldalán Mikola Gergely, Encs polgármestere. A bejegyzés szerint nagy léptékben halad a közműhálózat kiépítése a városhoz tartózó északi lakóövezetben. A héten egy újabb mérföldkőhöz értek a munkálatok, sokak örömére. Pedig volt izgulni való.

encs polgármestere
Encs polgármestere jó érzéssel sétált végig az új lakóövezetben Fotó: Zaveczki Adam / Forrás: Facebook/Mikola Gergely

Encs polgármestere most már optimista és bizakodó

Víz, szennyvíz, gáz hálózatok elkészültek, elindul az elektromos hálózat kiépítése is az új lakóövezetben! Szerda reggel az új tulajdonosok által régóta várt elektormos hálózat kiépítése is elkezdődött az új, északi lakóövezetben. Az Önkormányzatunk vállalása, hogy a víz, szennyvíz, gáz és az elektromos hálózatot 2025. december 31-ig kiépíti 

– szól a bejegyzés.

Az elmúlt hónapokban izgalomra adott okot az áramhelyzet, mivel nehézségekbe ütközött a munkaterület átadása. Most viszont már úgy tűnik, hogy két-három hét alatt elkészülhet az új rendszer, utána pedig a közvilágítás kialakítása következik.

A befektetőknek is fontos részlet az elektromos hálózat

Encs polgármestere így fogalmaz: „jó érzés volt végigmenni a területen, hogy ilyen formában is fejlődik, bővül a városunk! Bízom benne, hogy hamarosan be tudnak indulni a már bejelentett, befektetők által koordinált projektek is a lakóövezetben.”

Ahogy a közelmúltban a portálunk beszámolt róla, nem ez az egyetlen hely a borsodi városban, ahol fejlesztések történnek. Egy modern, minden igényt kielégítő kamionparkolót is kialakítanak, amiről a cikkre kattintva tudhat meg részleteket.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

