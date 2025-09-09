szeptember 9., kedd

Süssünk együtt!

Újabb rekordra készülnek Emődön

Poráczki András, Szabó István és Csorba Sándor szalonnasütés rekordot állítottak fel 2006. szeptember 9-én Emődön. Emőd idén újabb rekordra készül.

Az Emőd településen működő hagyománytisztelők klubja felhívást tett közzé a Programok Emődön közösségi oldalán, hogy ezt a napot tegyék szokássá, illetve hagyománnyá.

Közös szalonnasütésre készül Emőd 
„Aki teheti családi körben, az udvarán, minden év szeptember 9-én süssön szalonnát, és hívja meg a szomszédjait, vagy ismerőseit. 2025. szeptember 9-én a délutáni órákban több száz emődi udvaron ismét a sült szalonna illata terjedjen. Aki teheti a pincék között is süssön szalonnát. A lényeg az, hogy minden év szeptember 9-e, hagyományosan a szalonnasütésről, erről az ősi hungaricumról szóljon” – írták oldalukon.

Emőd ismét összefog

Aki tehát szeretne részt venni ebben a rekordkísérletben, nincs más dolga, mint szeptember 9-én, kedden előkészíteni a nyársat, a szalonnát és azt baráti körben megsütni.

