Újabb rekordra készülnek Emődön
Poráczki András, Szabó István és Csorba Sándor szalonnasütés rekordot állítottak fel 2006. szeptember 9-én Emődön. Emőd idén újabb rekordra készül.
Emőd rekordra készül
Forrás: wikipédia
Az Emőd településen működő hagyománytisztelők klubja felhívást tett közzé a Programok Emődön közösségi oldalán, hogy ezt a napot tegyék szokássá, illetve hagyománnyá.
„Aki teheti családi körben, az udvarán, minden év szeptember 9-én süssön szalonnát, és hívja meg a szomszédjait, vagy ismerőseit. 2025. szeptember 9-én a délutáni órákban több száz emődi udvaron ismét a sült szalonna illata terjedjen. Aki teheti a pincék között is süssön szalonnát. A lényeg az, hogy minden év szeptember 9-e, hagyományosan a szalonnasütésről, erről az ősi hungaricumról szóljon” – írták oldalukon.
Emőd ismét összefog
Aki tehát szeretne részt venni ebben a rekordkísérletben, nincs más dolga, mint szeptember 9-én, kedden előkészíteni a nyársat, a szalonnát és azt baráti körben megsütni.
