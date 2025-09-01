Hihetetlen körülmények között találták meg a szombaton eltűnt borsodi férfit

Hiányzott a Tündérkert? Lassan újjáéled!

És még mindig Miskolc, még egy várva várt hírrel. Sokaknak hiányzott a diósgyőri Tündérkert, mely a tervek szerint haarosan újra teljes pompájában várja a látogatókat. Addig is meghirdették az első programot, ami amellett, hogy igazán különleges, ingyenes is. A részleteket alábbi cikkünkben találja.