Hihetetlen körülmények között találták meg a szombaton eltűnt borsodi férfit

Címkék#önkormányzat#család#körülmény#Tiszakeszi Polgárőr Egyesület#Facebook

Augusztus 30-án elárasztotta a közösségi médiát, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt a munkahelyéről egy szuhakállói férfi. Vasárnap megtalálták az eltűnt férfit, akinek még voltak életjelei.

Boon.hu

Nagy erőkkel keresték a mentőcsapatok és a polgárőrök a szombaton Borsodban eltűnt férfit, míg végül vasárnap nyomára akadtak. Az egyik keresőcsapat beszámolt a kutatás körülményeiről, melyet alábbi cikkünkben elolvashatnak.

Megtalálták a rejtélyes körülmények között eltűnt férfit.
Sikerrel zárult a keresés, megtalálták az eltűnt férfit
Forrás: Facebook/Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

Az eltűnt férfi mellett csupa jó hírrel szolgálhatunk

Hétfőn az olvasóink kedvence, amikor összegyűjtjük az előző hét tíz legolvasottabb cikkét. Ha lemaradt augusztus utolsó hetének legnépszerűbb híreiről, percek alatt pótolhatja alábbi cikkükből.

Jó hírek Miskolcon is

A miskolci önkormányzat a diákok utazásának megkönnyítése és a családok anyagi terheinek csökkentése érdekében ingyenes utazási lehetőséget biztosít az 1–8. évfolyamos, miskolci oktatási intézményben tanuló diákoknak. Az intézkedés részleteit elolvashatja portálunkon.

Hiányzott a Tündérkert? Lassan újjáéled!

És még mindig Miskolc, még egy várva várt hírrel. Sokaknak hiányzott a diósgyőri Tündérkert, mely a tervek szerint haarosan újra teljes pompájában várja a látogatókat. Addig is meghirdették az első programot, ami amellett, hogy igazán különleges, ingyenes is. A részleteket alábbi cikkünkben találja.

 

