szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

37 perce

Megtörtént a rémálom! Családja indult az erdőbe az eltűnt borsodi férfiért, de utánuk már a rendőrök is mentek

Címkék#hangonyi erdő#eltűnt#rendőr#keresés

Egy idős férfi nem tért vissza a hangonyi erdőből, miután egyedül indult el túrázni. Az eltévedt férfi keresése órákon át tartott, és több egységet is mozgósítani kellett.

Megtörtént a rémálom! Családja indult az erdőbe az eltűnt borsodi férfiért, de utánuk már a rendőrök is mentek

Nem talált ki az erdőből a férfi. Rendőrök indultak a keresésére. (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Fotó: FKCS

Öt ózdi őrmester órákon át kutatott egy idős férfi után, aki eltévedt a hangonyi erdőben. Kétségbeesett, kimerült, lemerült a mobilja, és rosszul is volt, mert szüksége lett volna a gyógyszerére. Az idő a szürkület miatt szorított, és egy fajelölési sajátosság is nehezítette a képzési példatárba illő intézkedést.

Így nézett ki az eltévedt férfi keresése után a mentőcsapat
Így nézett ki az eltévedt férfi keresése után a mentőcsapat
Forrás: Zsaru Magazin/Facebook

Eltévedt férfi keresése a hangonyi erdőben – ózdi rendőrök mentették meg az idős túrázót

A szlovák határon is átívelő Gömöri-erdőhát (Petrovská vrchovina) vadregényes dombvidék. A felvidéki táj kapujának is nevezett, medencéket és hegységeket fedő erdőségben nincs kijelölt turistaút, csak ami a határon fut, mobilnetes lefedettsége viszont kielégítő, főleg a magaslatoknál, és enélkül nem is ajánlott arrafelé túrázni. Ózdról gyalog is megközelíthető, főleg a hét völgy városától nyugatra fekvő Hangonyból, és szeptember 12-én egy idős férfi is onnan vette be magát a rengetegbe.

Órákon át keresték az idős férfit

– Aznap Kormos Evelin és Musatics Máté István őrmesterekkel láttam el közös járőrszolgálatot, és ahogy a 13:10-es küldést megkaptuk, arra a címre mentünk, ahonnan a férfi reggel elindult – idézte fel Vincze Dániel őrmester. Hozzátette, mivel az erdőség nagy kiterjedésű, további két őrmester, Váradi István járőr és Holló Dániel járőrvezető is támogatta az intézkedést, ők nem sokkal utánuk érkeztek. – Eltűnését a felesége jelentette be, és arról tájékoztatott, amikor férje jelezte, hogy eltévedt, felnőtt fiukkal indultak a keresésére, de a környéken nem találták.

– Hozzátartozói mobiltelefonon keresztül tartották a kapcsolatot a férfival, meg benne a lelket, mert kétségbeesett, de a helyzetéről csak annyit tudott mondani, hogy arra ment, amerre szokott. Amikor azonban visszaindult, azon vette észre magát, hogy rossz irányba halad, mert már rég vissza kellett volna érnie Hangony határába – vette át a szót Kormos Evelin. – A fiuk megmutatta nekünk, merre indult az édesapja, és együtt mentünk fel vele az abban az irányban lévő dombtetőre, reménykedve, hátha meglátunk onnan valamit, de csak fák voltak mindenütt.

A vadászok és erdészek is segítettek a mentésben

– Szoktam barangolni a hangonyi erdőben, tudom, hogy nincs kijelölt túraútvonal, vannak viszont fatörzsekre festett, avagy tűzött számok, amelyek a társas vadászatok lőállásait jelölik, ezért telefonon keresztül arra kértem a férfit, keressen egy ilyet, és maradjon ott – folytatta Vincze Dániel, hozzátéve, eközben Kormos Evelin talált a környékükön egy 29-es vadászállásszámot. – A nyugdíjas férfi hamarosan visszahívott, és elújságolta, az egyik fán talált egy 7-est, de azt is hozzátette, a telefonja mindjárt le fog merülni, és egyre rosszabbul is érzi magát, aminek az lehet az oka, hogy a gyógyszerét nem tudta időben bevenni. Nyilvánvalónak tűnt, hogy messze vagyunk egymástól, de nem sejtettem, mennyire, ezért felhívtam Csépányi Ádám kerületvezető erdészt, aki azt mondta, legalább 8 kilométerre lehetünk a hetes szektortól. Intézkedett, és elküldte értünk Tóth Zoltán hivatásos vadászt, aki terepjáróval átvitt arra a részre, és közben azt is elmondta, a hetes szektornak is elég nagy a kiterjedése, és hogy sok jel lehet a fákon, mert évente bővül újabb helyekkel. 


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Az ózdi rendőrök példás összefogása mentette meg a férfit

– Holló Dániel és Váradi István őrmesterek is csatlakoztak hozzánk, és az erdész útmutatása alapján osztottuk fel egymás között az irányokat, illetve a bejárandó területeket. Kilométeres távolságok vártak ránk a dimbes-dombos erdőben, és ekkor már nem értük el őt a telefonján, mert lemerült – magyarázta Kormos Evelin, aki először a 8-as szektor számára talált rá. – Bizakodni kezdtünk, amikor végre hetes számot is találtunk, csak a kezdődő szürkület miatt aggodalmaskodtunk. Rádióforgalmazással tartottuk egymással a kapcsolatot, és négy hetes számot is kiszúrtunk, mire Holló Dániel jelezte, megtalálta a férfit. Az egyik dombtetőn volt, és a jelzett fa alatt, az avarban ült.

„Nagyon megkönnyebbült, amikor meglátott”

– Meglepődtem, amikor megláttam, mert ismerjük egymást. Már többször horgásztunk együtt az ózdi csónakázótónál. Ő is felismert – árulta el Vincze Dániel, és azt is elmondta, kollegáival pontosan három órán át barangoltak a Gömöri-erdőháton, mert a mentőt 16:10-kor hívták. – Mondanom sem kell, az idős férfi nagyon megkönnyebbült, hogy rátaláltunk, és ez számunkra is jó érzés volt. Annál is inkább, mert mindegyikünknek ez volt az első személykeresése.

A hozzátartozók levélben mondtak köszönetet az ózdi rendőröknek

A képzési példatárba illő intézkedést követően levél érkezett az Ózdi Rendőrkapitányságra. „Ezúton szeretnénk szívből megköszönni Vincze Dániel, Kormos Evelin, Musatics Máté István, Holló Dániel és Váradi István őrmestereknek a hangonyi erdőben eltévedt, idős családtagunk fáradságos és sikeres megtalálásában nyújtott áldozatos segítségét. Hatalmas hálával és tisztelettel: a hozzátartozók.” - tette közzé a Zsaru Magazin facebook oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu