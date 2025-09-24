Megtörtént a rémálom! Családja indult az erdőbe az eltűnt borsodi férfiért, de utánuk már a rendőrök is mentek

Öt ózdi őrmester órákon át kutatott egy idős férfi után, aki eltévedt a hangonyi erdőben. Kétségbeesett, kimerült, lemerült a mobilja, és rosszul is volt, mert szüksége lett volna a gyógyszerére. Az idő a szürkület miatt szorított, és egy fajelölési sajátosság is nehezítette a képzési példatárba illő intézkedést.

Így nézett ki az eltévedt férfi keresése után a mentőcsapat

Forrás: Zsaru Magazin/Facebook

Eltévedt férfi keresése a hangonyi erdőben – ózdi rendőrök mentették meg az idős túrázót

A szlovák határon is átívelő Gömöri-erdőhát (Petrovská vrchovina) vadregényes dombvidék. A felvidéki táj kapujának is nevezett, medencéket és hegységeket fedő erdőségben nincs kijelölt turistaút, csak ami a határon fut, mobilnetes lefedettsége viszont kielégítő, főleg a magaslatoknál, és enélkül nem is ajánlott arrafelé túrázni. Ózdról gyalog is megközelíthető, főleg a hét völgy városától nyugatra fekvő Hangonyból, és szeptember 12-én egy idős férfi is onnan vette be magát a rengetegbe.

Órákon át keresték az idős férfit

– Aznap Kormos Evelin és Musatics Máté István őrmesterekkel láttam el közös járőrszolgálatot, és ahogy a 13:10-es küldést megkaptuk, arra a címre mentünk, ahonnan a férfi reggel elindult – idézte fel Vincze Dániel őrmester. Hozzátette, mivel az erdőség nagy kiterjedésű, további két őrmester, Váradi István járőr és Holló Dániel járőrvezető is támogatta az intézkedést, ők nem sokkal utánuk érkeztek. – Eltűnését a felesége jelentette be, és arról tájékoztatott, amikor férje jelezte, hogy eltévedt, felnőtt fiukkal indultak a keresésére, de a környéken nem találták.

– Hozzátartozói mobiltelefonon keresztül tartották a kapcsolatot a férfival, meg benne a lelket, mert kétségbeesett, de a helyzetéről csak annyit tudott mondani, hogy arra ment, amerre szokott. Amikor azonban visszaindult, azon vette észre magát, hogy rossz irányba halad, mert már rég vissza kellett volna érnie Hangony határába – vette át a szót Kormos Evelin. – A fiuk megmutatta nekünk, merre indult az édesapja, és együtt mentünk fel vele az abban az irányban lévő dombtetőre, reménykedve, hátha meglátunk onnan valamit, de csak fák voltak mindenütt.