Így lesz a kerted a tuják halálsora – két megoldás maradt, de az egyik nagyon drasztikus

Sokáig hittük, hogy a tuja mindent kibír. Árnyékban is zöld, télen is mutatós, és szinte gondozás nélkül díszít. Csakhogy az utóbbi évek forró nyarai, a hosszú aszályok és a hideg, szeles telek megtették a hatásukat, és a kertek elszáradt tujahegyekkel vannak tele. A sekély gyökérzetű, vízigényes növény egyszerűen nem tud lépést tartani a változó környezettel, és tömegesen szárad ki országszerte.

Az elszáradt tuja ilyen szomorú látvány

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Életre kelthető az elszáradt tuja?

A kertbarátok előtt két út áll. Az egyik a küzdelem a fáért.

Rendszeres, mély öntözéssel, talajtakaróval, tápanyagpótlással és megfelelő ápolással sok példány még megmenthető.

A másik viszont a továbblépés, amikor belátjuk, hogy a tuja ideje lejárt, és olyan növényeket keresünk helyette, amelyek jobban viselik a hőséget és a szárazságot. Konkoly Andrea kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa szerint sokszor a gondozási hibák is hozzájárulnak a pusztuláshoz.

A tuják számára a rendszeres, mély öntözés elengedhetetlen, főként a nyári hónapokban. A sekély gyökérzet miatt hamar megsínylik a szárazságot, és ha ehhez még betegségek is társulnak, gyorsan elpusztulhatnak.

Ha a tuja meghal, lehet belőle… maci?

Bár legtöbben bosszankodva vágnak bele a kipusztult növények kivágásába, akad, aki egészen másként áll a dologhoz. Miskolcon például egy elszáradt tujából született meg az Avasi Arborétum új sztárja, Tuja Maci. A kiszáradt fát kreatív módon alakították át, és egy barátságos mackó formájában mosolyog a látogatókra. Tuja Maci a bizonyíték, hogy még a halott növényből is lehet látványosság.