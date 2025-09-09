szeptember 9., kedd

Pánik a kertekben

1 órája

Így lesz a kerted a tuják halálsora – két megoldás maradt, de az egyik nagyon drasztikus

Valaha a magyar kertek legbiztosabb választásának számított, ma viszont egyre többen állnak tanácstalanul a kertjükben, ahol csak barna, kopasz és élettelen fák sorakoznak. Megmenthető-e az elszáradt tuja, vagy felejtsük el az egykori kedvencet?

Gárdonyi Edina
Így lesz a kerted a tuják halálsora – két megoldás maradt, de az egyik nagyon drasztikus

Így pusztulnak az egykor zöldellő fasorok

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Sokáig hittük, hogy a tuja mindent kibír. Árnyékban is zöld, télen is mutatós, és szinte gondozás nélkül díszít. Csakhogy az utóbbi évek forró nyarai, a hosszú aszályok és a hideg, szeles telek megtették a hatásukat, és a kertek elszáradt tujahegyekkel vannak tele. A sekély gyökérzetű, vízigényes növény egyszerűen nem tud lépést tartani a változó környezettel, és tömegesen szárad ki országszerte.

elszáradt tuja
Az elszáradt tuja ilyen szomorú látvány
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Életre kelthető az elszáradt tuja?

A kertbarátok előtt két út áll. Az egyik a küzdelem a fáért. 

Rendszeres, mély öntözéssel, talajtakaróval, tápanyagpótlással és megfelelő ápolással sok példány még megmenthető.

A másik viszont a továbblépés, amikor belátjuk, hogy a tuja ideje lejárt, és olyan növényeket keresünk helyette, amelyek jobban viselik a hőséget és a szárazságot. Konkoly Andrea kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa szerint sokszor a gondozási hibák is hozzájárulnak a pusztuláshoz.

A tuják számára a rendszeres, mély öntözés elengedhetetlen, főként a nyári hónapokban. A sekély gyökérzet miatt hamar megsínylik a szárazságot, és ha ehhez még betegségek is társulnak, gyorsan elpusztulhatnak.

Ha a tuja meghal, lehet belőle… maci?

Bár legtöbben bosszankodva vágnak bele a kipusztult növények kivágásába, akad, aki egészen másként áll a dologhoz. Miskolcon például egy elszáradt tujából született meg az Avasi Arborétum új sztárja, Tuja Maci. A kiszáradt fát kreatív módon alakították át, és egy barátságos mackó formájában mosolyog a látogatókra. Tuja Maci a bizonyíték, hogy még a halott növényből is lehet látványosság.

Mi legyen az elszáradt tuják helyett?

Ha a növényeket már nem lehet megmenteni, a szakértő szerint érdemes ellenállóbb, szárazságtűrő fajtákkal kísérletezni. A kerttervezők ma már szívesen ajánlanak gyorsan növő ciprusokat, oszlopos borókákat vagy éppen korallberkenyét, amely színes leveleivel különleges hangulatot adhat. Aki inkább a klasszikus, lombhullató megoldásokat kedveli, választhat gyertyánt, somot vagy akár tűztövist is, amelyek dús lombozatukkal és terméseikkel télen-nyáron mutatósak.

Ha tetszett a cikk, hasonló tartalmakért kövesse a boon.hu-t!

 

