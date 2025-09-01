Felkelnie volt a legnehezebb a kis Emíliának, most már ő is Szerencsen tanul, ahogy az édesanyja – fotókkal, videóval

Ahogy Borsod szinte minden iskolájában, Szerencsen, a Rákóczi-vár szomszédságában álló Bolyai János Katolikus Általános Iskolában is ünnepi hangulat töltötte be a reggelt szeptember elsején. A nagyok visszatértek a nyári szünetről, és mellettük negyvenkét kisdiák kezdte meg tanulmányait a két első osztályban. Hogy milyen az első nap az iskolában? Csabai Emíliával átéltük.

Az első nap az iskolában nemcsak Emíliának, anyukájának is izgalmas volt

Fotó: Vajda János

Első nap az iskolában: izgalommal teli

Emília csillogó szemmel, kicsit félénken, mégis kíváncsian lépett be az iskola kapuján. A kislány néhány szóban, de annál őszintébben fogalmazta meg érzéseit.

Várom, hogy tanulhassak.

Elmondta, hogy felkelni volt a legnehezebb.

A korán kelés nem jó

– súgta halkan, de aztán széles mosollyal tette hozzá, hogy nagyon örül annak, hogy barátaival együtt kezdheti az iskolát.