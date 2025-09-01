1 órája
Felkelnie volt a legnehezebb a kis Emíliának, most már ő is Szerencsen tanul, ahogy az édesanyja – fotókkal, videóval
Szeptember elsején országszerte, így Borsod vármegyében is több ezer kisdiák vette fel az iskolatáskát, öltötte fel ünneplő ruháját, és ült be életében először az iskolapadba. Köztük volt Csabai Emília, aki Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola 1. b osztályának tanulója lett. Az első nap az iskolában egyszerre ünnep, mérföldkő és szívdobogtató élmény.
Anya és lánya az iskolában
Fotó: Vajda János
Ahogy Borsod szinte minden iskolájában, Szerencsen, a Rákóczi-vár szomszédságában álló Bolyai János Katolikus Általános Iskolában is ünnepi hangulat töltötte be a reggelt szeptember elsején. A nagyok visszatértek a nyári szünetről, és mellettük negyvenkét kisdiák kezdte meg tanulmányait a két első osztályban. Hogy milyen az első nap az iskolában? Csabai Emíliával átéltük.
Első nap az iskolában: izgalommal teli
Emília csillogó szemmel, kicsit félénken, mégis kíváncsian lépett be az iskola kapuján. A kislány néhány szóban, de annál őszintébben fogalmazta meg érzéseit.
Várom, hogy tanulhassak.
Elmondta, hogy felkelni volt a legnehezebb.
A korán kelés nem jó
– súgta halkan, de aztán széles mosollyal tette hozzá, hogy nagyon örül annak, hogy barátaival együtt kezdheti az iskolát.
Iskolakezdés a Bolyai János Katolikus Iskolában Szerencsen 2025.Fotók: Vajda János
Anyai izgalom és büszkeség
Az első iskolanap a szülőknek is különleges mérföldkő. Emília édesanyja, Halász Anita izgatottan mesélt a közös készülődésről, a nagy nap előtti hetek apró örömeiről és dilemmáiról.
Emília már hónapok óta várta, hogy iskolás legyen. Sokat beszélgettünk arról, milyen lesz, mit fog jelenteni. Néhány óvodástársa az osztálytársa is lett, és a múlt heti Csibe-tábor is segített, hogy ne idegenként érkezzen.
Az édesanya számára a helyszín sem idegen.
Én is ide jártam a Bolyaiba. Nagyon jó érzés, hogy a lányom most ugyanazokon a folyosókon indul el, ahol én is tanultam. Mindig kiváló pedagógusok dolgoztak itt, és nekem az is fontos volt, hogy legyen lehetősége sportolni, itt számtalan alkalom nyílik erre. Ez az iskola valóban jó hely, szép környezetben, erős közösséggel.
Csibe-táborban ismerkedtek
A kisdiákokat augusztus végén háromnapos Csibe-tábor várta a iskolában, ahol kézműveskedtek, sportoltak, néptáncoltak és megismerkedtek egymással.
Fontos, hogy az elsősök ne a teljes ismeretlenségbe érkezzenek. A táborban sok mindenhez hozzászokhattak, megismerték egymást és az iskolát. Így az első nap is oldottabban telik
– hangsúlyozta az 1. b osztály osztályfőnöke, Vargáné Barna Andrea. Az osztályfőnök az első nap menetrendjéről is beszélt.
A tanévnyitó után játékos osztályfőnöki órákkal folytatjuk. Két-három napig még főleg játékosan hangolódunk a iskolára, fokozatosan vezetjük be őket a tanulás világába.
Alapok és szárnyak
A 2025–2026-os tanévet 362 diákkal kezdjük meg, közülük 42 elsős. Nagy öröm számunkra, hogy ránk bízzák őket, és bízunk benne, hogy nyolc év múlva ugyanennyi fiatal ballag majd tőlünk a középiskola felé. Szeretnénk, ha mindegyikük kiteljesedhetne, tehetséget találna magában, és biztos alapokkal lépne tovább. Ehhez minden segítséget megadunk
– nyilatkozta a boon.hu-nak a Bolyai iskola tagintézmény-vezetője, Szabóné Drozda Orsolya.
Ez a tanév nemcsak az elsősök számára jelentett új kezdetet, hanem az intézmény életében is mérföldkőnek számít. Szeptember 1-jétől ugyanis Szerencs katolikus oktatási intézményei egy nagy egységbe olvadtak össze:
- a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum,
- melynek része a tavaly megnyílt, máris száz kisgyermekkel telt házzal működő Szent Kinga tagóvoda,
- valamint a Bolyai János Katolikus Általános Iskola immár közösen, Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda néven működik.
Az intézmény közel 900 diákot fogad, ugyanakkor a tagiskolák szakmailag önállóan dolgoznak tovább, élükön a jól ismert vezetőkkel
– emelte ki a főigazgató, Gaszperné Tilman Edina.
Egy fantasztikus, a gyerekek irányába elkötelezett tanári kar van az intézményben, akik a tehetséges és a nehézségekkel küszködő gyermekek felé ugyanolyan figyelemmel fordulnak. Szárnyakat adnak nekik.
Gyerekbarát évnyitó után elindult az új tanév
A Kulcsár Anita Sportcsarnok ünnepi díszbe öltözött az első iskolanapra. A főigazgató és a tagintézmény-igazgató után Marosi Balázs iskolalelkész is köszöntötte a gyerekeket, szülőket, majd a gyerekek verssel köszöntötték az új tanévet.
Tanulni annyi, mint megismerni a világ szépségeit, és közelebb kerülni a Teremtőhöz.
– hangzottak Wass Albert gondolatai. Az ünnepség végén a kis elsősök átvették a nyakkendőt és kitűzőt, ezzel váltak hivatalosan is a közösség teljes jogú tagjaivá.
