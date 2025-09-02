Sírás és nevetés is volt: így indult az elsősök nagy napja

Ahogy Borsod szinte minden iskolájában, Szerencsen, a Rákóczi-vár szomszédságában álló Bolyai János Katolikus Általános Iskolában is ünnepi hangulat töltötte be a reggelt szeptember elsején. A nagyok visszatértek a nyári szünetről, és mellettük negyvenkét kisdiák kezdte meg tanulmányait a két első osztályban. Hogy milyen az első nap az iskolában? Csabai Emíliával átéltük.

Az első nap az iskolában van, akinek ijesztő volt

Fotó: Vajda János