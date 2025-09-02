szeptember 2., kedd

Öröm

1 órája

Sírás és nevetés is volt: így indult az elsősök nagy napja

Szeptember elsején országszerte, így Borsod vármegyében is több ezer kisdiák vette fel az iskolatáskát, öltötte fel ünneplő ruháját, és ült be életében először az iskolapadba. Hogy milyen az első nap az iskolában? Elmentünk és megnéztük!

Boon.hu
Sírás és nevetés is volt: így indult az elsősök nagy napja

Ahogy Borsod szinte minden iskolájában, Szerencsen, a Rákóczi-vár szomszédságában álló Bolyai János Katolikus Általános Iskolában is ünnepi hangulat töltötte be a reggelt szeptember elsején. A nagyok visszatértek a nyári szünetről, és mellettük negyvenkét kisdiák kezdte meg tanulmányait a két első osztályban. Hogy milyen az első nap az iskolában? Csabai Emíliával átéltük.

Első nap az iskolában
Az első nap az iskolában van, akinek ijesztő volt
Fotó: Vajda János

Nem csak első nap az iskolában, első nap az őszben

