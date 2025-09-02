1 órája
Sírás és nevetés is volt: így indult az elsősök nagy napja
Szeptember elsején országszerte, így Borsod vármegyében is több ezer kisdiák vette fel az iskolatáskát, öltötte fel ünneplő ruháját, és ült be életében először az iskolapadba. Hogy milyen az első nap az iskolában? Elmentünk és megnéztük!
Ahogy Borsod szinte minden iskolájában, Szerencsen, a Rákóczi-vár szomszédságában álló Bolyai János Katolikus Általános Iskolában is ünnepi hangulat töltötte be a reggelt szeptember elsején. A nagyok visszatértek a nyári szünetről, és mellettük negyvenkét kisdiák kezdte meg tanulmányait a két első osztályban. Hogy milyen az első nap az iskolában? Csabai Emíliával átéltük.
Felkelnie volt a legnehezebb a kis Emíliának, most már ő is Szerencsen tanul, ahogy az édesanyja – fotókkal, videóval
Nem csak első nap az iskolában, első nap az őszben
Szeptember 1-je mindig egy új kezdet, nem csak az iskolásoknak. Ha nem volt ideje híreket olvasni, akkor érdemes megnéznie hírösszefoglalónkat az ősz első napjának legfontosabb híreivel.
