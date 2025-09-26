szeptember 26., péntek

Ajánló

33 perce

Tudomány és humor egy előadásban – Az időpont megváltozott!

Címkék#Mezőkövesd#Szimbiózis a mesterséges intelligencia#dumaszinhaz#tudomány

Tudományos stand up-ra várják az érdeklődőket Mezőkövesden. Az előadás címe: „A mesterséges intelligencia / Szimbiózis a mesterséges intelligenciával”.

Boon.hu

dr. Mérő László érkezik Mezőkövesdre „A mesterséges intelligencia / Szimbiózis a mesterséges intelligenciával” című tudományos stand up előadásával.

dr. Mérő László érkezik tudományos, humoros előadásával
dr. Mérő László érkezik tudományos, humoros előadásával
Forrás: dumaszinhaz.hu

Az előadás dátuma megváltozott

Technikai okok miatt az október 2-re meghirdetett előadást csak 2026. január 22-én tartják meg 18 órakor a Közösségi Házban. A már meglévő jegyek érvényesek az új időpontra is, akiknek viszont nem megfelelő az új időpont, kérhetik a jegyeik visszaváltását egészen október 5-ig – írja a mezokovesd.hu

 

