24 perce
Tudomány és humor egy előadásban – Az időpont megváltozott!
Tudományos stand up-ra várják az érdeklődőket Mezőkövesden. Az előadás címe: „A mesterséges intelligencia / Szimbiózis a mesterséges intelligenciával”.
dr. Mérő László érkezik Mezőkövesdre „A mesterséges intelligencia / Szimbiózis a mesterséges intelligenciával” című tudományos stand up előadásával.
Az előadás dátuma megváltozott
Technikai okok miatt az október 2-re meghirdetett előadást csak 2026. január 22-én tartják meg 18 órakor a Közösségi Házban. A már meglévő jegyek érvényesek az új időpontra is, akiknek viszont nem megfelelő az új időpont, kérhetik a jegyeik visszaváltását egészen október 5-ig – írja a mezokovesd.hu
