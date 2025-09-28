szeptember 28., vasárnap

A világgá ment riporter tart előadást Mezőkövesden

Elképesztő kalandokat élhet át a közönség Mezőkövesden. A „világgá ment” riporter, Vujity Tvrtko érkezik előadásával.

Vujity Trvtko előadása rengeteg kalanddal, hatalmas optimizmussal és motivációval, valamint legyőzhetetlen erővel érkezik Mezőkövesdre. A közönség megismerheti a világgá ment riporter elképesztő életét és történeteit, amelyekkel jobbá szeretné tenni mindenki életét.

Vujity Trvtko előadása érkezik Mezőkövesdre
Forrás: mezokovesd.hu

Az előadás részletei

A népszerű riporter előadását október 16-án, csütörtökön tekinthetik majd meg az érdeklődők Mezőkövesden, a Közösségi Házban 18 órától. A „Túl minden határon” című estjének méltó folytatása lesz ez „Trvtko a Föld körül” címmel.

 

