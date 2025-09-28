A világgá ment riporter tart előadást Mezőkövesden

Az előadás részletei

A népszerű riporter előadását október 16-án, csütörtökön tekinthetik majd meg az érdeklődők Mezőkövesden, a Közösségi Házban 18 órától. A „Túl minden határon” című estjének méltó folytatása lesz ez „Trvtko a Föld körül” címmel.