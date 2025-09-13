szeptember 13., szombat

1 órája

Anélkül is lehagyhatja a villamost, hogy belekapaszkodna az ütközőjébe

Címkék#eljutási verseny#autómentes nap#elektromos autóbusz#kerékpáros#MVK Zrt.#boon video#Miskolc Városi Közlekedési Zrt#Mobilitás hét#Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap#villamos

A tujázás valaha nagyvárosi (vagy talán csak miskolci?) kedvtelés volt. Ma már nincs szükség tujázásra. A villamos a gyerekeknek ingyenes, aki pedig még gyorsabban akar menni, akár kerékpáron, akár két lábon megteheti. Kedden reggel indulhat az eljutási verseny!

Boon.hu

A sínpáron haladó szerelvényekkel az esztendő egyetlen napján bárki összemérheti az erejét. Habár a miskolci villamos az úgynevezett eljutási versenyek „örökös” bajnoka az Autómentes napok történetében, de idén is bárki nekiveselkedhet a kihívásnak, hogy ez egyszer lehagyja... Szeptember 16-án, kedden reggel lesz a rajt a felső-majláthi végállomáson.

eljutási verseny
Eljutási verseny, két lábon, két keréken, és sok keréken egyszerre
Forrás: boon.hu

Eljutási verseny, kedden reggel

Az Autómentes nap és a Mobilitás hete környezetvédelmi rendezvénysorozatot évtizedek óta olyan közönségvonzó produkciókkal igyekeznek a szervezők valóban izgalmassá tenni – hogy ennek révén minél szélesebb körhöz eljuthasson a „zöld” üzenet –, mint az eljutási verseny. A viadal arról szól, hogy a nagyvárosi környezetben azonos útvonalnak egyszerre vág neki

  • villamos,
  • autóbusz,
  • autós,
  • kerékpáros (többen)
  • és gyalogos, azaz futó (többen),

és nézzük, a végén melyikük bizonyul gyorsabbnak a városi forgalomban, ki-ki a maga útján, persze.

Vajon ki ér hamarabb célra a néhány kilométeres távon? A személykocsi elvi sebesség-előnyét kompenzálja, sőt, rendszerint alaposan felülírja a forgalom kikerülhetetlen menete, az esetleges dugók, lámpák, egyebek. A biciklis és a futó e tekintetben szabadabb, hiszen „árkon-bokron” át élvezheti a kötetlen mozgás örömét. És mint az kitalálható, általában a sínen futó közlekedési eszköz abbéli adottsága érvényesül az erőpróbán, hogy a zárt pálya, a külső tényezők kizárása révén jóval zavartalanabbul képes előrehaladni 40-50 kilométer/óra körüli sebességével, mint vetélytársai. De – versenyre kelni mindig érdemes, még a „tutinak tűnő” győztessel szemben is! Hátha ezúttal...

Most is „ő” jön be első helyen a Városház térre? Vélhetően igen, csak nem ebből az irányból (képünk illusztráció)
Fotó: Vajda János

Az eredményt majd meglátjuk, valamikor kedden reggel fél 8, 8 óra tájban. Ekkor várható a szereplők beérkezése a Városház térre, ahol kihirdetik a nyertest.

Tavaly például így alakult a sorrend:

  1. villamos
  2. személyautó
  3. autóbusz
  4. futó

(A kerékpáros műsorszám abban az évben hiányzott a programból.)

A főszervező Miskolc Városi Közlekedési Zrt. által meghirdetett előzetes felhívás így szól a keddi rendezvényre:

Az MVK a „Zöld metamobilitás” jegyében eljutási versenyt szervez

Az MVK Zrt. idén is megszervezi hagyományos eljutási versenyét, amely lehetőséget biztosít a társaság részvételével is zajló metaCCZE – Zöld metamobilitás projekt népszerűsítésére.  A verseny célja, hogy játékos formában mutassa be a különböző közlekedési módok hatékonyságát, egyúttal rávilágítva arra, hogy a zöld és intelligens közlekedés ma már a mindennapjaink része Miskolcon is.

Hagyományosan szeptember 16-án, kedden reggel 07:09-kor rajtol Felső-Majláthról az eljutási verseny, melyen egy villamos, egy autóbusz, egy személyautó, kerékpárosok és futók mérik össze gyorsaságukat. A verseny győztese az, aki a leghamarabb, tehát a leggyorsabban érkezik Felső-Majláthról a Városház térre.

Ha szeretné tudni, hogy egy kerékpár gyorsabb-e, mint egy villamos, vagy hogy miként teljesít egy elektromos autóbusz a hagyományos, benzines gépkocsival szemben, itt az alkalom, hogy választ kapjon ezekre a kérdésekre.

Az eljutási versenyen bárki indulhat az elektromos autóbuszon és a villamoson utazva. Az „Eljutási verseny 2025” felirattal közlekedő elektromos autóbusz e különleges alkalomból díjmentesen vehető igénybe.

Az eljutási versenyben résztvevő elektromos autóbusz megállóhelyei:

  • Felső-Majláthon az 1-es autóbuszjáratok belváros irányú megállóhelyéről indul;
  • Felső-Majláth és az Aba utca között az 1-es autóbuszjáratok megállóhelyein áll meg;
  • a Szent Anna téren a 39-es autóbuszjáratok megállóhelyén áll meg;
  • az autóbusz végállomása a Városház tér.

A hasonló tavalyi alkalom videója 2024 szeptemberéből:

 

boon.hu video

