Elhunyt a borsodi iskolaigazgató

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bíró Károly, az ÓSZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója, életének 76. évében elhunyt. Az iskola Facebook oldalán közölte a sajnálatos hírt, ahol is búcsúznak tőle egykori kollégái és diákjai.

Elhunyt a kedvelt igazgató Bíró Károly

Forrás: FB

Bíró Károly, aki 1949. június 23-án született Felsőnyárádon, jelentős pedagógiai pályafutást tudhat maga mögött. Középiskolai tanulmányait a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumban végezte, ott alakult ki műszaki érdeklődése és elhivatottsága. Ezt követően a Kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolában dolgozott, ahol több mint három évtizedes igazgatói tevékenysége alatt az intézmény szakképzési és művészeti profilját is kibővítette.

Pályafutása során kiemelt figyelmet fordított a műszaki és művészeti oktatás minőségének javítására, valamint a helyi közösség fejlesztésére. Munkásságát számos elismerés övezte, és emlékét a kazincbarcikai iskola közössége máig őrzi.

Bíró Károly életútja és pedagógiai munkássága példaértékű, és hozzájárult a magyar szakképzés és művészeti oktatás fejlődéséhez.