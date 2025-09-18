szeptember 18., csütörtök

Gyász

1 órája

Elhunyt a borsodi iskolaigazgató

Címkék#Bíró Károly#ÓSZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola#emlék#munkásság#elhunyt

Elhunyt a szeretett iskolaigazgató. Több évtizeden keresztül irányította az intézményt.

Elhunyt a borsodi iskolaigazgató

Elhugyt a kedvelt iskola igazgató

Forrás: A fotó illusztráció

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bíró Károly, az ÓSZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója, életének 76. évében elhunyt. Az iskola Facebook oldalán közölte a sajnálatos hírt, ahol is búcsúznak tőle egykori kollégái és diákjai.

Elhunyt az egykori kedvelt iskola igazgató
Elhunyt a kedvelt igazgató Bíró Károly
Forrás: FB

Bíró Károly, aki 1949. június 23-án született Felsőnyárádon, jelentős pedagógiai pályafutást tudhat maga mögött. Középiskolai tanulmányait a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumban végezte, ott alakult ki műszaki érdeklődése és elhivatottsága. Ezt követően a Kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolában dolgozott, ahol több mint három évtizedes igazgatói tevékenysége alatt az intézmény szakképzési és művészeti profilját is kibővítette. 

Pályafutása során kiemelt figyelmet fordított a műszaki és művészeti oktatás minőségének javítására, valamint a helyi közösség fejlesztésére. Munkásságát számos elismerés övezte, és emlékét a kazincbarcikai iskola közössége máig őrzi.

Bíró Károly életútja és pedagógiai munkássága példaértékű, és hozzájárult a magyar szakképzés és művészeti oktatás fejlődéséhez.

 

 

