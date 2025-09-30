48 perce
Még mindig hatalmas a veszteség – És te mennyit pazarolsz?
Magyarországon jelentősen csökkent a mértéke, de még most is nagy a baj. Az élelmiszerpazarlás még mindig óriási méreteket ölt.
Szeptember 29-én, az élelmiszerpazarlással kapcsolatos tudatosság nemzetközi napja volt. Érdemes áttekinteni, hogyan állnak a magyar háztartások ezen a téren. Bár világszerte és Magyarországon is jelentős előrelépés történt, az adatok még mindig sokkolóak. Évente több százezer tonna étel végzi a kukában, miközben milliók éheznek.
Veszély a konyhaszekrényedben: súlyos dolog derült ki a népszerű bögrékről, begyűjtik az összeset
Riasztó globális adatok
A világ 2022-ben 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazarolt el, ami fejenként 132 kilogrammot jelent – ez közel az ötöde annak az élelmiszer-mennyiségnek, amely a fogyasztókhoz eljutott. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerinte a pazarlás 60 százaléka a háztartásokban, 28 százaléka a vendéglátásban és közétkeztetésben, 12 százaléka pedig a kereskedelemben történt.
Ez azt jelenti, hogy világszerte naponta több mint egymilliárd adag ételt dobnak ki.
Az élelmiszerpazarlás környezeti hatása
A kidobott élelmiszer a világ éves üvegházhatású gáz-kibocsátásának 8-10 százalékát adja, ami közel ötszöröse a teljes légiközlekedési szektor kibocsátásának. Gazdasági szempontból pedig évente mintegy 1000 milliárd dollárnyi veszteséget jelent.
Javuló trend Magyarországon
Pozitív hír, hogy Magyarországon mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Az elkerülhető élelmiszer-hulladék – vagyis azok az ételek, amelyeket meg lehetett volna menteni jobb tervezéssel vagy tárolással – szintén jelentősen csökkent.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felmérései szerint a legfrissebb, 2024-es adatok már sokkal jobbak a 2016-os évéhez képest. Harmadával kevesebb étel került a kukába: 8 éve még 33,1 kilogramm volt a fejenként feleslegesen kidobott mennyiség, ma viszont már csak 21,5 kilogramm – írja Sokszínűvidék.
Igazából nem jellemző otthon a pazarlás. Annyit szoktam főzni, amennyit épp aznap, maximum másnap megeszünk a családdal. Fagyasztjuk a húsokat, meg amit lehet és van, hogy ezen meglepődnek, de a kenyeret is
– mondta Novák Edit, miskolci lakos.
Nem megyek éhesen vásárolni. Ezt szokták is mondani, hogy nem szabad, de tényleg így van. Saját magamon tapasztalta, hogy ha például ebéd után megyek bevásárolni, akkor fele annyi dolgot sem veszek, mintha éhesen mennék és mindent összevásárolnék
– mondta Balogh Gergő.
Rejtélyes üzenetet hagytak egy miskolci szobornál – részletek a cikkben
Tűzoltók érkeztek egy miskolci társasházhoz: nem is sejtették a lakók, mekkora a baj