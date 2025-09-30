szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élelmiszerpazarlás

3 órája

Még mindig hatalmas a veszteség – És te mennyit pazarolsz?

Címkék#mérték#légiközlekedési#Magyarország#mennyiség#évente

Magyarországon jelentősen csökkent a mértéke, de még most is nagy a baj. Az élelmiszerpazarlás még mindig óriási méreteket ölt.

Boon.hu

Szeptember 29-én, az élelmiszerpazarlással kapcsolatos tudatosság nemzetközi napja volt. Érdemes áttekinteni, hogyan állnak a magyar háztartások ezen a téren. Bár világszerte és Magyarországon is jelentős előrelépés történt, az adatok még mindig sokkolóak. Évente több százezer tonna étel végzi a kukában, miközben milliók éheznek.

Jobb, de aggasztó a helyzet az élelmiszerpazarlással kapcsolatban
Jobb, de aggasztó a helyzet az élelmiszerpazarlással kapcsolatban (A kép illusztráció)
Forrás:  MW

Riasztó globális adatok

A világ 2022-ben 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazarolt el, ami fejenként 132 kilogrammot jelent – ez közel az ötöde annak az élelmiszer-mennyiségnek, amely a fogyasztókhoz eljutott. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerinte a pazarlás 60 százaléka a háztartásokban, 28 százaléka a vendéglátásban és közétkeztetésben, 12 százaléka pedig a kereskedelemben történt. 

Ez azt jelenti, hogy világszerte naponta több mint egymilliárd adag ételt dobnak ki.

Az élelmiszerpazarlás környezeti hatása

A kidobott élelmiszer a világ éves üvegházhatású gáz-kibocsátásának 8-10 százalékát adja, ami közel ötszöröse a teljes légiközlekedési szektor kibocsátásának. Gazdasági szempontból pedig évente mintegy 1000 milliárd dollárnyi veszteséget jelent.

Javuló trend Magyarországon

Pozitív hír, hogy Magyarországon mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Az elkerülhető élelmiszer-hulladék – vagyis azok az ételek, amelyeket meg lehetett volna menteni jobb tervezéssel vagy tárolással – szintén jelentősen csökkent.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felmérései szerint a legfrissebb, 2024-es adatok már sokkal jobbak a 2016-os évéhez képest. Harmadával kevesebb étel került a kukába: 8 éve még 33,1 kilogramm volt a fejenként feleslegesen kidobott mennyiség, ma viszont már csak 21,5 kilogramm – írja Sokszínűvidék.

Igazából nem jellemző otthon a pazarlás. Annyit szoktam főzni, amennyit épp aznap, maximum másnap megeszünk a családdal. Fagyasztjuk a húsokat, meg amit lehet és van, hogy ezen meglepődnek, de a kenyeret is

 – mondta Novák Edit, miskolci lakos.

Nem megyek éhesen vásárolni. Ezt szokták is mondani, hogy nem szabad, de tényleg így van. Saját magamon tapasztalta, hogy ha például ebéd után megyek bevásárolni, akkor fele annyi dolgot sem veszek, mintha éhesen mennék és mindent összevásárolnék 

– mondta Balogh Gergő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu