Még mindig hatalmas a veszteség – És te mennyit pazarolsz?

Riasztó globális adatok

A világ 2022-ben 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazarolt el, ami fejenként 132 kilogrammot jelent – ez közel az ötöde annak az élelmiszer-mennyiségnek, amely a fogyasztókhoz eljutott. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja szerinte a pazarlás 60 százaléka a háztartásokban, 28 százaléka a vendéglátásban és közétkeztetésben, 12 százaléka pedig a kereskedelemben történt.

Ez azt jelenti, hogy világszerte naponta több mint egymilliárd adag ételt dobnak ki.

Az élelmiszerpazarlás környezeti hatása

A kidobott élelmiszer a világ éves üvegházhatású gáz-kibocsátásának 8-10 százalékát adja, ami közel ötszöröse a teljes légiközlekedési szektor kibocsátásának. Gazdasági szempontból pedig évente mintegy 1000 milliárd dollárnyi veszteséget jelent.

Javuló trend Magyarországon

Pozitív hír, hogy Magyarországon mérséklődött az élelmiszerpazarlás. Az elkerülhető élelmiszer-hulladék – vagyis azok az ételek, amelyeket meg lehetett volna menteni jobb tervezéssel vagy tárolással – szintén jelentősen csökkent.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felmérései szerint a legfrissebb, 2024-es adatok már sokkal jobbak a 2016-os évéhez képest. Harmadával kevesebb étel került a kukába: 8 éve még 33,1 kilogramm volt a fejenként feleslegesen kidobott mennyiség, ma viszont már csak 21,5 kilogramm – írja Sokszínűvidék.

Igazából nem jellemző otthon a pazarlás. Annyit szoktam főzni, amennyit épp aznap, maximum másnap megeszünk a családdal. Fagyasztjuk a húsokat, meg amit lehet és van, hogy ezen meglepődnek, de a kenyeret is

– mondta Novák Edit, miskolci lakos.

Nem megyek éhesen vásárolni. Ezt szokták is mondani, hogy nem szabad, de tényleg így van. Saját magamon tapasztalta, hogy ha például ebéd után megyek bevásárolni, akkor fele annyi dolgot sem veszek, mintha éhesen mennék és mindent összevásárolnék

– mondta Balogh Gergő.