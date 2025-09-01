Ez a népszerű áruház nem csak elfogadja a nyugdíjas utalványt, de ki is pótolja azt!

ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez – akár csak részben – nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar üzlet bármilyen termék, bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány van ahol többet ér, mint más áruházakban Forrás: MW

A cégnek nem ismeretlen az, hogy jelentős segítséget nyújtson vásárlóinak, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a a nyugdíjas élelmiszer-utalványt ezekben az áruházakban fordítják élelmiszer vásárlásra, 1000 forintos kupont kapnak, amennyiben vásárlásuk eléri a 8000 forintos értékhatárt.