Többet ér!

1 órája

Ez a népszerű áruház nem csak elfogadja a nyugdíjas utalványt, de ki is pótolja azt!

Borsodban is rengeteg üzletük van. Ezekben az áruházakban többet ér a nyugdíjas élelmiszer-utalvány: 1000 forint értékű kupont kaphat mellé.

Boon.hu
Jöhet a nagy-bevásárlás, ebben az áruházban a nyugdíjas utalvány csak a kezdet...

ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez – akár csak részben – nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. A kupon bármelyik magyar üzlet bármilyen termék, bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nyugdíjas bevásárló az áruházban
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány van ahol többet ér,  mint más áruházakban Forrás:  MW

A cégnek nem ismeretlen az, hogy jelentős segítséget nyújtson vásárlóinak, hogy minél olcsóbban tudják intézni a mindennapi bevásárlást. Az áruházlánc most kiemelt figyelmet fordít mindazokra, akik nyugellátásban részesülnek. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a a nyugdíjas élelmiszer-utalványt ezekben az áruházakban fordítják élelmiszer vásárlásra, 1000 forintos kupont kapnak, amennyiben vásárlásuk eléri a 8000 forintos értékhatárt.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány mellé még kupon is jár

„Az ALDI-nál igyekszünk csökkenteni vásárlóink mindennapi terheit – ezt versenyképes árakkal, valamint folyamatosan bővülő és egyre nagyobb kedvezményekkel tesszük, hozzájárulva ezzel az infláció mérsékléséhez is. A nyugdíjas utalványok felhasználása után adott kupon jelentős kedvezmény a következő vásárláskor, és bármilyen termékre felhasználható” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

