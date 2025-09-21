Ehető erdő és szarvasbőgés a Bükkben

Az Északerdő Zrt. 2025. szeptember 27-én, szombaton ismét megrendezi szarvasbőgés-hallgató vonatozását a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. A vadászati érdekességeket felvonultató program mellett vezetett Ehető Erdő erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók. A programra gyermekeket és felnőtteket egyaránt várunk.

A program keretében 14:15 órakor „Ehető Erdő megállóig”, majd 15:30 órakor Andókúton át Mahócáig közlekedő különvonatok indulnak Miskolc-Dorottya utca állomásról.

