Bölcsészhallgatók keresték fel a Boon-szerkesztőséget - képekkel

A valaha szokásban volt üzemlátogatásokhoz hasonlón napjainkban is ellátogatnak időnként iskoláscsoportok a Borsod Online-hoz/Észak-Magyarországhoz. Ezen a kedden a Miskolci Egyetem bölcsész karáról jártak egyetemisták a szerkesztőségben, a médiakommunikáció modern kori rejtelmeivel ismerkedni.

Egyetemisták a szerkesztőségben

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Juhász Annamária vezetésével érkeztek bölcsészhallgatók a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karáról, akik a médiagazdaságtan órájuk keretében kívántak a napilapos, illetve online média mai mindennapjaival megismerkedni. Az Észak-Magyarország (nyomtatott) újság és a Boon.hu hírportál szerkesztőségében adódott alkalom ezen a keddi kora délutánon körülnézni, kicsit a kulisszák mögé” lesni.